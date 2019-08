Thalía admite que utiliza marihuana como tratamiento de belleza [FOTOS]

Thalía a sus 47 años sigue luciendo una piel lozana y fresca, el secreto de su éxito sería una mascarilla natural que incluiría componentes derivados del Cannabis sativa o marihuana.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de las telenovelas conocidas como las Trilogía de las Marías de Televisa, compartió con sus 14 millones de seguidores, la mascarilla antiinflamatoria, antioxidante y antibacteriana que le permitiría lucir una piel saludable.

Según explica su publicación –realizada el pasado 24 de julio- su mascarilla natural incluiría extractos de Cannabidiol (CBD) principal componente de la planta de marihuana.

También Cannabigerol (CBG) y Cannabinol (CBN) ricos en omega 6 y omega 3.

Los beneficios estéticos de estos tres componentes es la hidratación y regeneración de la piel, además de ser muy eficaz para atenuar las arrugas y líneas de expresión.

Estas sustancias están reguladas en Estados Unidos para uso medicinal. En el mercado de la belleza se utilizan desde 1992, para crear lociones y cremas hidratantes.

Thalía gurú de Belleza

La afición de la cantante de “Amor a la mexicana” y “Lindo pero bruto” por compartir sus secretos no es reciente. En 2007, publicó su libro Thalía: ¡Belleza! Lessons in Lipgloss and Hapiness, donde brindaba tips para el cuidado de la piel, el cabello, el maquillaje y el bienestar interior.

Ahora, con el impacto de las redes sociales, Thalía se posiciona como una influencer e instagramer de estilo de vida más influyentes, que orienta sus consejos y tips hacía una alimentación saludable y rutinas de belleza naturales.