Flavia Laos revela qué hizo Patricio Parodi tras confesiones de Greg Michel

Flavia Laos reapareció ante cámaras luego de las polémicas revelaciones que hizo Greg Michel en “El valor de la verdad” y sorprendió a más de uno al revelar cómo reaccionó Patricio Parodi tras ello.

El programa “¡Válgame Dios!” se contactó con la joven actriz y le preguntó cómo iba su relación con el ‘Pato’ Parodi después de que el modelo belga asegurara que coqueteó con ella cuando ya era pareja del integrante de “Esto es Guerra”.

Flavia Laos sorprendió a todos sus fans al asegurar que su romance no se encuentra atravesando ninguna crisis, puesto que, según comenta, cuando conoció al belga, ella estaba distanciada de Patricio Parodi.

“Está todo normal, él (Patricio) ya está acostumbrado a este tipo de personas. A mí sí me molesta un poco porque no me gusta que lo molesten en las redes sociales o que digan que soy una mala, porque él y yo sabemos que en esa época no hablábamos ni siquiera, estábamos peleadísimos”, contó la rubia.

La recordada protagonista de “Ven baila quinceañera” afirmó que las declaraciones que hizo Greg Michel en el sillón rojo no afectaron para nada a Patricio Parodi, ya que incluso contó que este tomó con humor lo dicho por el belga. Sin embargo, precisó que ella no es capaz de tomar a la broma el tema, pues se siente muy afectada por ello. “‘Pato’ me dice ‘ríete’, pero yo no me puedo reír, soy yo, soy mujer, no puedo permitir que alguien me deje así”, indicó a “¡Válgame Dios!”.

Cabe precisar que Flavia Laos avaló sus declaraciones al presentar mensajes de WhatsApp que intercambió con Greg Michel tras haberse conocido con él en una discoteca. Aquí se puede ver que el modelo belga le comenta que está preocupado por lo que pueda pensar su enamorada al ver los videos donde aparecería con Flavia Laos. Sin embargo, la actriz se muestra tranquila ya que asegura que no pasó nada, hecho que fue afirmado por Michel.

Flavia Laos envía carta notarial a Greg Michel

Poco antes de la emisión de “El valor de la verdad” de Greg Michel, Flavia Laos dio a conocer por medio de Instagram que le envió una carta notarial al belga para que prohiba la transmisión de cualquier contenido audiovisual en el que se la mencione.