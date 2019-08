¿Sheyla Rojas festejará su cumpleaños al lado de Fidelio Cavalli? [VIDEO]

La conductora de televisión Sheyla Rojas ofreció una entrevista para el programa “En Boca de todos”, donde se mostró muy emocionada porque acaba de cumplir 6 años como empresaria.

En dicho encuentro, la presentadora de “Estás en todas” hizo algunas revelaciones sobre cómo celebrará su cumpleaños, y sin duda surgió el nombre de Fidelio Cavalli.

Tula Rodríguez le dijo a la rubia que la veía muy contenta y le pidió que diera a conocer cuál era el motivo de su notoria alegría. “Yo te veo con un brillo diferente. Con una sonrisa y un porte a más diferente. Más engreída. ¿Hay algo que nos quieras compartir?”, le preguntó.

Sheyla Rojas no precisó cuál era la razón de su buen estado de ánimo, pero enfatizó que trataba de hacer caso omito a la gran ola de críticas que han surgido últimamente hacia su persona.

“En realidad estoy como siempre, contenta y feliz. Mucha gente puede decir muchas cosas, pero yo siempre trato de mantenerme al margen de los comentarios que puedan decir, sean buenos o malos. En estos tiempos es mejor guardar las cosas”, manifestó.

En este momento, Tula Rodríguez le preguntó directamente a la exchica reality si recibiría su onomástico acompañada por Fidelio Cavalli, a lo que ella contestó “¿Mira tú quieres saber con quién voy a pasar mi cumpleaños?", generando gran expectativa entre los conductores de “En boca de todos”.

Luego, Sheyla Rojas indicó que se refería a las modelos de su marca de jeans. “Ahí están las chicas, ellas están confirmadas, van a estar conmigo celebrando”, comentó. "Todavía no sé lo que voy hacer (por su cumpleaños), pero se viene una sorpresa”, añadió. Sin embargo, no llegó a revelar si es que el libanés estaría presente en la reunión que realizará para fetejar sus 32 años de edad.

Fidelio Cavalli confirma su visita al Perú

A través de su cuenta de Instagram, Sheyla Rojas compartió una foto de su rostro junto a la frase “Al final solo nos arrepentimos de las oportunidades que no aprovechamos cuando se presentaron”. Dicha publicación fue comentada por Fidelio Cavalli, quien escribió "See you soon” (Te veo pronto). Al ver este comentario, la rubia no tardó en responder con el mensaje “I’m excited. You make me very happy (Estoy emocionada, me haces muy feliz)”.