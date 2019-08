Rosángela Espinoza y su inmadura reacción tras quedar al borde de la eliminación de EEG

No sabe competir. En el último programa de Esto es guerra, Rosángela Espinoza y Rafael Cardozo se disputaban la eliminación del programa reality “Esto es guerra". Sin embargo hubo un hecho inesperado que frustró la supresión de uno de los competidores.

¿Qué sucedió? Los conductores del programa dieron la oportunidad al público para que puedan salvar a sus sentenciados favoritos: Rafael Cardozo, Ivana Yturbe, Macarena Velez y Rosángela Espinoza.

Los televidentes, en llamada telefónica, votaron por Rafael, Ivana y Macarena. Lamentablemente nadie eligió a la popular 'chica selfie', quien quedó con la mayor probabilidad de ser eliminada de la competencia.

Posteriormente, se dieron las votaciones vía web, dando por ganadora para salvarse de la eliminación, Ivana Yturbe.

¿Qué pasó con Rosángela Espinoza?

La 'chica selfie' no aguantó la incomodidad por no obtener ningún puntaje, pues ya estaba virtualmente eliminada, y se dispuso a abandonar el set de televisón sin antes arremeter con Ivana Yturbe y sus demás compañeros. "Uno tiene moretones, tiene heridas en el cuerpo mientras la otra no hace nada", arremetió.

Los conductores del programa le advirtieron que no abandone el set de televisión, ya que tenía un contrato y unas cláusulas de competencia. Sin embargo, Rosángela Espinoza hizo caso omiso e ignoró las condiciones de juego.

El jurado tomó la deción final de postergar la eliminación e invitar a Rosángela Espinoza a conversar con el profesor para recibir una llamada de atención.