Alejandra Baigorria se pronuncia en TV tras tuit falso en contra de Gladys Tejeda

Luego que Alejandra Baigorria fue atacada en las distintas redes sociales debido a un negativo comentario que la chica reality nunca expresó sobre la atleta Gladys Tejeda, la integrante de “Esto es guerra” volvió a pronunciarse al respecto, pero esta vez para el programa “En boca de todos”.

En declaraciones para el espacio de entretenimiento, Alejandra Baigorria se mostró muy ofuscada por la situación y calificó de “gente sin cerebro” a los responsables de difundir el falso tuit.

“A la gente sin cerebro no les voy a dar cabida porque es darle lo que buscan. Yo sé que las personas que me conocen saben diferenciar si es falso o no, para mí no existe ni existió (por el tuit). Yo sigo con mi vida feliz”, dijo Alejandra Baigorria.

Además, la conductora de “Emprendedor ponte las pilas” recalcó que su verdadero Twitter no tiene el check azul, como se había señalado en el falso tuit. “Para empezar mi verdadero Twitter no es verificado”, finalizó.

Alejandra Baigorria sufrió lesión en “Esto es guerra”

Hace unos días, Alejandra Baigorria preocupó a sus miles de fans al sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante unas de las pruebas que realizaba en “Esto es guerra”.

Ante esta lesión, un reportero de América TV fue en busca de la competidora y ella terminó mostrando las consecuencias de su golpe. “No medí mi fuerza obviamente. Estaba jalando la cadena porque quería ganar en mi enfrentamiento. Me esforcé bastante y en la vehemencia a veces uno no se da cuenta y finalmente la cola de la cadena terminó disparado en mi cara. En ese momento me noqueó porque vi blanco y el dolor fue una cosa impresionante”, explicó Baigorria.