La verdad sobre el romance entre Brad Pitt y Margot Robbie

Se dijo que la química entre ambos trascendió a los sets de grabación de “Once Upon a Time in Hollywood”, que se habían vuelto muy cercanos, que Brad Pitt había empezado un intenso romance con su coprotagonista Margot Robbie, sin embargo ¿cuál es la verdad de todo esto?

Brad Pitt y los rumores de un tórrido romance

La prensa especuló que a raíz de las grabaciones del último filme de Quentin Tarantino ambos actores habían tenido citas secretas, que Margot Robbie sirvió de guía en un recorrido por los mejores pubs de Londres, mientras ella decía al mismo tiempo que Brad Pitt era un gran apoyo dentro de Hollywood.

US actor Brad Pitt poses for selfies as he arrives for the German Premiere of US director Quentin Tarantino's latest film "Once Upon A Time… In Hollywood" in Berlin on August 1, 2019. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) ODD ANDERSEN | AFP

“Woman’s Day” llegó a afirmar que “constantemente bromean y se molestan con chistes que sólo ellos entienden y Margot lo llama B” y que ella había comentado a su círculo más íntimo sobre Pitt “lo increíble que ha sido que él la guíe en una industria en la que él ha sido un actor icónico durante tanto tiempo”.

Brad Pitt: revelando datos no conocidos

Sin embargo, esta como las versiones de la supuesta gira por diversos pubs londinenses parecen ser meros rumores, ya que GossipCop reveló poco tiempo después que Margot Robbie está casada con el productor Tom Ackerley, mientras que Brad Pitt se sabe ha permanecido sobrio desde hace dos años, pues como se recuerda el actor reconoció que sufría de serios problemas con el alcohol.

Australian actress Margot Robbie poses for selfies as she arrives for the German Premiere of US director Quentin Tarantino's latest film "Once Upon A Time… In Hollywood" in Berlin on August 1, 2019. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) ODD ANDERSEN | AFP

También es cierto que durante el rodaje ni Robbie ni Pitt interactuaron mucho, como tampoco existen fotos de ambos actores fuera de los sets de filmación o de las galas de estreno de “Once Upon a Time in Hollywood” lo que descartaría cualquier rumor de salidas públicas.

Y es que la misma GossipCop recordó otras historias en torno a los actores que resultarían ser falsas, la misma que asegura que Brad Pitt habría confesado su amor a Robbie cuando esta, supuestamente, atravesaba una crisis matrimonial o que, por ejemplo, Pitt y Leonardo Dicaprio se habrían vuelto tan cercanos que pasaban noches enteras con los videojuegos.

US actor Brad Pitt (L) poses with US film director Quentin Tarantino, Australian actress Margot Robbie and US actor Leonardo DiCaprio during a photocall for the film "Once Upon a Time... in Hollywood" at the 72nd edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 22, 2019. (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP) CHRISTOPHE SIMON | AFP

Lo único cierto de todo

Sin embargo, lo único que se sabe del rodaje de “Once Upon a Time in Hollywood” son las declaraciones de la expareja de Angelina Jolie, quien al parecer se está planteando seriamente dejar la actuación: “Disfruto hacer otras cosas. Creo que un día me despertaré y orgánicamente se hará. Tal vez no me levante y por eso se hará” o “Cada vez actúo menos porque creo que Hollywood es para chicos jóvenes. No es que no haya papeles importantes para hombres mayores, pero, simplemente, creo que el propio juego es así; avanza naturalmente. Es como una selección natural para todos”.