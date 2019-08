Mayra Goñi deja atrás a Nesty y confirma su soltería

¿Lo dejó en la ‘friendzone’?Mayra Goñi declaró ante las cámaras de “Válgame dios” sobre las salidas con el cantante cubano Nesty, con quien la relacionaban tras realizar algunas canciones juntos.

La popular actriz de ‘Yuru, princesa de la selva’ dijo que se encuentra ‘solterísima’ y que nunca tuvo una relación formal con el cubano. Lo que dejó en claro fue que con él solo hubo una amistad y aprovechó la entrevista para desearle muchos éxitos en Miami.

"Yo nunca fui su novia. No es que no haya funcionado nada, porque siempre hemos sido amigos. Sólo eso", confesó la joven cantante.

Tal parece, la distancia hizo que la pareja haya tomado dicha decisión. “No van a ver nada porque él vive allá y yo estoy por aquí, si en algún momento me lo cruzo, normal. Nos estábamos conociendo pero está en stand by, igual seguimos conversando”, agregó Mayra Goñi.

Mayra Goñi recuerda a Fabio Agostini con profundo mensaje

La joven cantante fue captada hace unas semanas con Nesty cuando paseaban por las dunas de Ica. Casualmente, fue el mismo lugar que visitó cuando estaba con Fabio Agostini.

Allí, Mayra aprovechó en habla sobre su ex pareja. “Yo siempre le voy a desear lo mejor, a Fabio le tengo mucho cariño", comentó.

También dejó un comunicado para todos sus críticos: "Quiero dejar en claro que yo no cambio de novio de un día para el otro. En todo este tiempo solo he formalizado mi relación con Fabio y se verá como nos va con Nesty ya que debes de tener mucha madurez para sostener una relación a distancia y aún no hemos formalizado”.