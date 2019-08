Fernando Armas llora y se vuelve a disculpar con Gladys Tejeda [VIDEO]

Luego que Fernando Armas fue blanco de críticas por su imitación a Gladys Tejeda, el comediante peruano decidió pronunciarse en una entrevista para el programa “Domingo al día”.

Entre lágrimas, el humorista nacional señaló que su imitación no fue racista, como algunos cibernautas señalaron en redes sociales.

“Soy un ser humano que ha salido de abajo. Soy un chiclayano que vino en camión a Lima para poder trabajar y sin tener acá una familia o algún soporte de dinero. He sido ambulante en venta de mercadería, entonces no me pueden decir racista pues porque yo sé cómo se sufre”, comentó muy afligido.

“En ningún momento he buscado ofenderla, si ha habido algo que le ha perjudicado o que a algunas personas les ha ofendido, aquí estoy para pedir disculpas”, agregó el comediante.

En otro momento de la entrevista, Fernando Armas aclaró que por el momento dejará de lado la imitación de la atleta, pero no descartó retomarla después. “No creo que pueda darse por ahora (la imitación) y tal vez por mucho tiempo, salvo que la dignísima Gladys Tejeda me dé la autorización para poder seguir imitándola, con la altura debida y el cariño de siempre”, expresó.

Fernando Armas se disculpa con Gladys Tejeda

Esta fue la imitación que Fernando Armas hizo de Gladys Tejeda

No es la primera vez que Fernando Armas se disculpa públicamente con Gladys Tejeda, antes de su entrevista con “Domingo al día”, el exjurado de “Yo Soy” se había pronunciado en Twitter.

“Yo no busco el escándalo, mi carrera la he construido con el talento que Dios me ha dado, vengo haciendo esto cerca de 30 años y no es mi estilo buscar colgarme de alguien para figurar, me están llamando de diversos medios y estoy saliendo a responder y ofrecer las disculpas del caso, no puedo evitar sentirme incómodo por este suceso, la gente que me conoce sabe que solo busco hacer reír, a Gladys la he felicitado y me emocionó hasta las lágrimas su triunfo, estamos orgullosos de ella y de todos los deportistas peruanos en estos juegos panamericanos, no me pueden llamar racista cuando tengo un padre cajamarquino y una madre chiclayana, yo soy del distrito de la victoria en Chiclayo y siempre valoro el esfuerzo del provinciano como yo que emerge de su tierra para salir adelante, junto a mi esposa lo hacemos, ahora lo que ha pasado me sirve y nos sirve para saber entender el humor nacional, no podemos utilizar frase que el peruano es ratero, el andino es dejado o el costeño en lerdo, o el negro es el vivo, quitemos esos estigmas, seamos más respetuosos y busquemos hacer reír sin herir”, escribió.