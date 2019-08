Greg Michel confesó en “El valor de la verdad” que Milett Figueroa le armó una escena de celos

Greg Michel fue el invitado al programa de “El valor de la verdad” el último sábado. El modelo belga se sentó en el temido ‘sillón rojo’ para confesar los ‘affaires’ con las modelos del espectáculo nacional, entre ellas Milett Figueroa.

Uno a uno iba contestando las polémicas preguntas, hasta llegar a la número 10, donde se mencionaba a la reconocida actriz de teatro: “¿Se te insinuó Milett Figueroa estando con su pareja?”, fue la décima interrogante.

El modelo respondió con la verdad y explicando las razones de su afirmación.

"Llego de la discoteca con una chica que no era del grupo y estaba desesperado por entrar (a la casa de playa) y llega Millet y me dice 'qué haces con esa'. No le gustó mucho la chica", reveló Greg, quien agregó que sintió que la modelo y actriz le hizo una 'escena de celos', a pesar de que se encontraba con pareja en ese tiempo.

Greg Michel, cuando conoció a Milett Figueroa en una casa de playa, recién había arrivado al país y no entendía muy bien el español.

¿A qué mujeres famosas conquistó Greg Michel?

En el programa sabatino, el modelo confesó muchos secretos íntimos con conocidas modelos, entre ellas Angie Jibaja, Flavia Laos, Angie Arizaga, Doménica Delgado, Claudia Ramírez y Fiorella Cayo.