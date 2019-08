Andrea Luna molesta con su eliminación: “Es injusto, no me voy a quedar callada”

El reciente sábado se realizó la semifinal de “Reinas del show”. Antes de saber quiénes serían las finalistas que se disputarán la corona el próximo 10 de agosto, el jurado del reality de baile tuvo que salvar a una competidora. Todo quedó entre Andrea Luna y Dorita Orbegoso, quienes cayeron en sentencia la semana pasada.

Tras ver las dos performances de las participantes, Tilsa Lozano, Santi Lesmes, Morella Petrozzi, Alejandra Sánchez y Franco Benza emitieron sus votos en secreto. Como lo adelantó el español, la decisión no fue unánime.

Santi Lesmes recalcó que el jurado eligió a la que ellos preferían ver en la gran final de “Reinas del show” y no precisamente por quién logró más puntaje en sus dos bailes; decisión que tomó por sorpresa a Gisela Valcárcel.

“Ustedes han hecho una elección que no obedece a un puntaje, no lo entiendo. ¿No era la que obtiene mayor puntaje la que se queda?”, preguntó contrariada la conductora de televisión.

“No, cada uno ha elegido a quien prefieren (en la final)”, expresó Santi Lesmes. “En mi caso, he tenido en cuenta también las demás performances, no solo el día de hoy”, acotó Tilsa Lozano.

Luego de que Gisela Valcárcel anunciara que Dorita Orbegoso fue salvada por la mayoría de los miembros del jurado (entre ellos Tilsa Lozano y Santi Lesmes); Andrea Luna abrazó a la bailarina que hace pocos meses se convirtió en madre.

Antes de retirarse del programa de América Televisión, Andrea Luna tomó la palabra. “¿Puedo decir algo?”, preguntó a Gisela Valcárcel, quien le dio el micrófono. “Puedo decirles que de verdad me parece injusto porque saqué mayor puntaje”, expresó ante la mirada atónita del jurado.

“No me voy a quedar callada, es lo que siento. Me parece muy injusto que me eliminen esta noche porque siento que he dado lo mejor de mí y además saqué mayor puntaje. Pero ustedes deciden”, agregó la novia de Pietro Sibille.

Luego, Gisela Valcárcel le dio su respaldo. “Andrea, yo me uno a ti porque pienso lo mismo”, expresó la ‘comadre’ de Magaly Medina. “Absolutamente”, agregó Morella Petrozzi, quien al parecer también votó porque Andrea Luna permaneciera en “Reinas del show”.

Andrea Luna declaró a la prensa tras su eliminación de “Reinas del show”