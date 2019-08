Edith González murió sin perdonarse la pérdida de su bebé [VIDEO]

A inicios del mes de junio se informó la muerte de la actriz mexicana Edith González, conocida por sus personajes en Televisa, quien dejó de existir tras sufrir por un cáncer de ovarios.

Los medios de comunicación en México han ido revelando entrevistas exclusivas de Edith González luego de su lamentable muerte el pasado 13 de junio de 2019. El programa “De primera mano” mostró una conversación que tuvo la actriz con un famoso periodista, quien le hizo recordar un amargo momento en su vida.

Durante la entrevista, el periodista mexicano le preguntó a Edith González sobre su familia y su experiencia como madre de Constanza. Cuando él le preguntó si la pequeña era su única hija, la actriz se puso en un estado emotivo y reveló lo que nadie se imaginó.

“¿Único hijo (haciendo referencia a Constanza Creel)?”

- "No, perdí una".

"Lo siento muchísimo"

- "Yo también lo siento mucho. Y eso te puedo decir que es una prueba no superada en mi vida. Es algo que me duele y me dolerá"

"¿Tendrás uno más?"

- “No sé. He amado profundamente a mis dos bebitas, y amo a la que tengo. Y a mi marido también”

La actriz mexicana Edith González ha sido una persona reservada con su vida amorosa y familiar. Cuando se alejó de la televisión para iniciar los tratamientos del cáncer que padecía, casi nada se sabía sobre cómo se veía y si estaba bien de salud.

La última fotografía de Edith González en Instagram fue al lado de su hija Constanza Creel, quien actualmente tiene más de 10 años. La pareja de la actriz mexicana, Lorenzo Lazo, iniciará una batalla legal para quedarse con la custodia de su hijastra.

¿Cuándo murió Edith González?

Los medios de comunicación en México informaron la muerte de Edith González en la mañana del 13 de junio de 2019. Ella perdió la lucha contra el cáncer de ovario.