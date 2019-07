Andrea Luna se pronuncia tras arrepentirse de entrar a “Reinas del show” [VIDEO]

Andrea Luna está full. Pese a que tiene trabajo en el teatro y su tienda de ropa, la actriz peruana aceptó regresar al programa de Gisela Valcárcel para ser parte de la nueva temporada del reality de baile.

Sin embargo, el exceso de trabajo le ha pasado factura en las últimas semanas, pues no logra que el jurado de “Reinas del show” la felicite por sus presentaciones en la pista de baile.

El último sábado, la actriz de “Señores papis” se quebró porque la coreografía no le salió perfecta, por ello se mostró arrepentida de regresar al programa de Gisela Valcárcel.

“Lo que sucede es que tengo un ritmo muy fuerte y creo que ha sido un error entrar a ‘Reinas del show’, discúlpenme”, manifestó Andrea Luna entre lágrimas.

“Quiero que todos me disculpen porque estoy tratando de dar lo mejor de mí en esta pista, pero en realidad es demasiado para mí”, agregó la novia del actor Pietro Sibille.

Tras su performance en “Reinas del show”, la actriz peruana cayó en sentencia y este sábado 3 de agosto deberá de luchar por permanecer en el programa y asegurar un cupo para la gran final del programa.

Andrea Luna confirmó que se tomó unas pequeñas vacaciones en Estados Unidos para poder relajarse del estrés acumulado. “Estuve varios días en Los Ángeles y la pasé muy bien. Conocí muchos parques en California, visité muchas playas lindas, necesitaba de este descanso para poder seguir”, manifestó la artista peruana.

La joven empresaria indicó que ya está mejor anímicamente. “Sí, salí de viaje sola y me sirvió mucho, me siento mucho más tranquila. Y la gente que me quiere me recomienda estar tranquila, comer y dormir bien y concentrarme durante el baile. Esta gala será mucho mejor y saldré de sentencia”, expresó.

Andrea Luna también habló de su sentencia junto a Dorita Orbegoso, quien también está luchando para librarse de ser eliminada y asegurar su pase a la final de “Reinas del show”. La actriz no cree que esté en desventaja con la bailarina, quien no salió de Lima y se dedicó a ensayar, debido a que ella tomó clases en el extranjero.

“Soy consciente de que dejar de bailar puede traer complicaciones y por eso decidí seguir entrenando en Los Ángeles, tomé varias clases de baile, jazz funk y hip hop, en el Millennium Dance Complex. Ahí van los mejores bailarines de Estados Unidos y estoy contenta porque logré tomar unas clases. Estoy ensayando y tengo varias propuestas para mis bailes”.

Por otro lado, Andrea Luna se mostró a favor del anuncio del presidente Martín Vizcarra, quien propuso adelantar las elecciones generales. “Sí, estoy de acuerdo porque todos los que roban se tienen que ir. Tiene que refrescarse el Congreso y el Ejecutivo, aunque el presidente Vizcarra me gusta mucho.