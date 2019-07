Santi Lesmes asegura que no trabajará más con Gisela Valcárcel

Santi Lesmes es el jurado más polémico en la nueva versión del programa de Gisela Valcárcel, “Reinas del show”. Sus ácidas críticas a las concursantes han causado una serie de detractores en las redes sociales.

Su salida del reality de baile sería una realidad. Este último sábado, el conductor español se batió a duelo con Michelle Soifer, quien resultó ganadora en la competencia.

Antes de ello, Santi Lesmes prometió que renunciaría a ser jurado al final de la temporada y en los siguientes programas de Gisela Valcárcel.

"Para mí no fue justo el resultado del versus, pero más que con el resultado, me quedo con el retratado del resto del jurado, quienes votaron todos en contra de mí por un tema de "darme de mi propia medicina". Lo que no saben ellos es que en casa mucha gente me dio su apoyo, y ahí gane yo", expresó el español.

“Quedan dos semanas de competencia y tengo que terminar lo que empecé. Terminando la temporada me marcharé, ya que yo cumplo lo que prometo”, aseguró Santi Lesmes.

Santi Lesmes atacó a Susan Ochoa

Tras la renuncia de Susan Ochoa de “El artista del año”, quien era parte del jurado, Santi Lesmes, lanzó duros calificativos a la cantante.

"Ella se cree más artista de lo que es, se cree diva, pero no es el artista del año. No actúa y no baila”, expresó.

“Es la salida más cobarde que ha podido tener ella. Susan Ochoa es un ‘lobo con piel del cordero’. No soportó perder el versus con Daniela Darcourt ni ir a sentencia”, indicó.

Luego de sus polémicas declaraciones, Santi Lesmes recibió una serie de ataques de los fans de la cantante en las redes sociales.