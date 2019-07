Mario Hart es denunciado por mujer que fue impactada en accidente vehicular

Mario Hart fue protagonista de un accidente vehícular en Barrios Altos el 19 de julio. El chico reality chocó su camioneta con un auto que llevaba frutas y pasajeros. Pese a que él anunció en Instagram que el problema se había arreglado, una mujer lo acusa de abandono.

Katia López y su hijo regresaban a su casa con mercadería de frutas para el puesto de jugos que es el sustento de su familia. Pero no pensaron que el auto sería embestido por el piloto profesional Mario Hart.

La señora denuncia estar en completo abandono por Mario Hart. “Venía a toda velocidad, entonces el carro impactó donde yo estaba”, contó la víctima del accidente.

“Yo no sentía las piernas. El dolor era demasiado horrible, empezó a bajar su luna y ahí lo reconocí, el me miró y yo lo miré, me vió llorando, era el señor Mario Hart. Le dije: ‘Mira lo que me has hecho’”

Luego de salir a la luz la denuncia de Katia López, el exchico reality respondió. “Yo en ese tema no tengo influencia, el auto en el que viajaba ella tenía soat vigente, mi auto tiene seguro. Son cosas que dependen del SOAT. (Le prometió ayuda) No me compete, no tengo porqué tampoco”, señaló Mario Hart.

El piloto de autos Mario Hart sufrió un accidente luego de chocar la camioneta en la que iba contra un camión de frutas. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Manuel Prado con Huamalíes, en pleno corazón de Barrios Altos.

El otro chofer era un anciano identificado como Marcial Delgado Tamayo (66), quien acusó al piloto de manejar a excesiva velocidad.

Katia del Rosario López Rojas resultó herida con politraumatismo y contusión lumbar. La mujer fue trasladada al Hospital Dos de Mayo.