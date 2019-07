Alejandra Baigorria tiene cuatro puntos en el rostro tras sufrir fuerte lesión en EEG

Alejandra Baigorria es una de las mejores competidoras del reality “Esto es guerra” y su participación en las distintas pruebas es fundamental para el equipo de los “Combatientes”.

Pese a su gran esfuerzo en las rudas pruebas, la “combatiente” también sufre las consecuencias de un programa en vivo y recientemente preocupó a más de uno por una fuerte lesión que sufrió en el rostro.

Según se pudo ver en la última competencia de Baigorria, la modelo estuvo enfrentándose a Stephany Loza, pero una mala maniobra hizo que una cadena la golpeara en el rostro, específicamente en la frente.

Ante esta lesión, un reportero de América TV fue en busca de la competidora y ella terminó mostrando las consecuencias de su golpe. “No medí mi fuerza obviamente. Estaba jalando la cadena porque quería ganar en mi enfrentamiento. Me esforcé bastante y en la vehemencia a veces uno no se da cuenta y finalmente la cola de la cadena terminó disparado en mi cara. En ese momento me noqueó porque vi blanco y el dolor fue una cosa impresionante”, explicó Alejandra Baigorria.

“Estuve con la cara súper hinchada y ando maquillada porque tengo bastantes hematomas. Tengo cuatro puntos que me han puesto, dos externos y dos internos. Debo cuidar la herida porque no le puede caer sudor. Si es en la cara, todo debe tener un cuidado especial”, agregó la empresaria.

Además, Baigorria expresó su malestar por no ser parte de las competencias hasta que logre recuperarse totalmente. “Esto me tiene triste porque me saca un poco de competencia y eso hace que mi rendimiento baje porque no puedo entrenar ni competir, pero bueno es parte de esto. No es la primera vez que sufro un accidente en la competencia solo queda chequearme con el doctor y ver que todo esté bien”, finalizó.

Así luce Alejandra Baigorria tras fuerte lesión en “Esto es guerra”