Tilsa Lozano encara a Santi Lemes: “Mi canción ‘Soy soltera’ es el segundo himno nacional de este país”

En la reciente emisión de “Reinas del show”, Tilsa Lozano y Santi Lesmes fueron protagonistas de una acalorada escena de dimes y diretes, frente a la mirada atónita de Gisela Valcárcel.

Todo inició por un comentario que hizo la popular 'Señito’ sobre los supuestos ‘Santilovers’ que existen en la esfera virtual. Sin embargo, Tilsa Lozano respondió con sorna ante la información que dio Gisela Valcárcel.

“¿Santilovers? ¿Estás segura Gisela?¿No será Santihaters?”, contestó la amiga del popular Zorro Zupe.

Como no pudo ser de otro modo, Santi Lemes no se quedó callado y se le fue con todo a la ex ‘vengadora’.

“No sé de qué te extraña que existan santilovers, si hasta hubo gente que consumió tu música, como no van haber santilovers (...) Para que vean que el mal gusto es masivo (...) Me estoy metiendo con los que consumen música tan horrible, como el ‘Soy soltera’”, contestó el jurado de “Reinas del show”.

Ante la sorpresa de todos, Tilsa Lozano logró presumir su talento por la música e indicó que su canción “Soy soltera” es uno de los temas que más conocen los peruanos.

“Un momentito, un momentito, mi música ‘Soy soltera’ es el segundo himno nacional de este país. O sea que para 27 de julio te estás metiendo con el gusto de los peruanos”, manifestó la expresentadora de “En exclusiva”.

Michelle Soifer tuvo que intervenir para evitar que Santi Lemes hable más de la cuenta e indicó que se controle, porque minutos más tarde tendría que salir al escenario de “Reinas del show” para enfrentarse con la popular ‘Sol’.