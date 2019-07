Ezio Oliva:“Esto es un negocio y hay tendencias que hay que seguir”

Firmaste con Sony Music. ¿Significa que está cerca la internacionalización?

Estoy empezando una nueva etapa en mi carrera con Sony. Un respaldo como este es un paso importante a nivel profesional y personal, estoy cumpliendo sueños.

¿‘Salvavidas’ es el primer single de un nuevo disco o ya no se graban discos?

Ahorita no tengo planes de discos, lo que quiero y de lo que tengo muchas ganas es de que mi música ya empiece a cruzar fronteras. Mis planes con ‘Salvavidas’ es entrar a México, Chile, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia.

¿Y cómo fue que diste ese cambio del pop-rock de Ádammo al latin pop? ¿Fue por estrategia?

No fue por estrategia. Te voy a ser sincero, yo en Ádammo era el menos rockero, toda mi vida he escuchado baladas, salsa desde siempre. Lo que estoy haciendo ahora es lo que siempre me ha gustado. Y no haría algo en lo que no me sienta cómodo. Ahora, tampoco hay que ser ciego y no darse cuenta que esto es un negocio y hay tendencias que hay que seguir.

¿Cómo manejas la separación familiar si vives gran parte del tiempo en México?

Es complicado y duro, extraño mucho a mi familia, mi comida y mi ciudad. Vivo la mitad de la semana allá, pero es una decisión que se toma en familia, con mi esposa (Karen Schwarz), que es mi gran compañera, es un gran apoyo. Pero es lo que hay que hacer. Hay que seguir empujando este barco que mucha gente lo viene empujando hace tiempo como Gian Marco. ❖