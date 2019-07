Ernesto Pimentel comparte la primera foto de su hijo Gael [VIDEO]

Este julio es un mes importante para Ernesto Pimentel, no solo porque el presentador de televisión estrenó una vez más “El circo de la Chola Chabuca”, sino porque cumplió su sueño de convertirse en padre.

Sin embargo, no todo es paraíso. Hace unos días, el conductor de “El reventonazo de la Chola” dio a conocer que el estado de salud del pequeño Gael era complicado.

Debido a los mensajes de apoyo, Ernesto Pimentel compartió en su programa cómico un emotivo video sobre el nacimiento de su primogénito.

"Muchas gracias a todos, todo va muy bien. A mí las cartas que me dio la vida, no fueron las mejores, pero sé que no voy a dejar a la suerte, mi vida y mi destino. Lucharé por todo lo que quiero, lucharé por ti, Gaelito. Bienvenido a mi corazón, bienvenido al país más bonito del mundo”, se le escucha decir a Ernesto Pimentel en el conmovedor video.

El informe del programa estuvo acompañado de un collage de fotos. La última imagen muestra las manitos del pequeño Gael, quien nació a las 33 semanas el pasado lunes 22 de julio a las 10:28 a.m. en una clínica local.

Ernesto Pimentel pidió por la salud de Gael

Hace unos días, el artista peruano que da vida a la ‘Chola Chabuca’ solicitó a su público que ore por la salud de su primogénito, pues nació prematuro.

“Un bebé que nace prematuro es un bebé que nace con complicaciones. Entonces, se hizo el anuncio porque no quería que Miluska pasara sola esa presión o Ernesto. Estas 72 horas son cruciales porque es muy frágil (...) Lo que les pido es que recen”, manifestó Ernesto Pimentel a la prensa que asistió a su circo a recoger sus primeras declaraciones como papá.

"Recemos para que pase el milagro para que Gael pase estas 72 horas y podamos celebrar su vida porque aún es una esperanza, una lucecita que, ojalá, logre cruzar este umbral de la mano del doctor Noriega", añadió la figura de América Televisión.

Como se sabe, fue el mismo Ernesto Pimentel el que dio la noticia del nacimiento de su hijo. En el comunicado que publicó en redes sociales, explicó que su gran amiga Miluska Jácome es la madre del bebé.