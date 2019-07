Diane Keaton: “Este elenco es un pequeño tesoro nacional”

En cartelera. La actriz interpreta a una porrista en la película Mejor que nunca.

La ganadora del Óscar por Annie Hall, Diane Keaton, interpreta a ‘Martha’ quien vive en una residencia para ancianos y que convencida por su amiga ‘Sheryl’ (Jackie Weaver) crearán un equipo de animadoras. Lo que empieza como un hobby, termina llevándolas a una competencia.

¿Qué te atrajo del proyecto y de tu personaje?

Hace unos años, mi agente me contó sobre Zara Hayes, que tenía una película sobre porristas, porristas de mi edad, y pensé “eso es muy extraño”, pero luego pensé “¡de acuerdo!” y me reuní con ella en un restaurante. Fue una gran experiencia porque hice amigas de mi edad o cercanas a mi edad, y cada una es como un pequeño tesoro nacional.

¿Cómo fue caracterizar a una porrista?

Bueno, ya sabes, principalmente como hago de una porrista, tuve que animar, lo cual no era algo que me entusiasmaba. Yo, claramente, necesité ayuda extra y Kelly Alle (la asistenta de la coreógrafa) obviamente tuvo que venir a casa y a veces Marguerite Derricks también. ¡Fue tan triste! ¡Me costó mucho tiempo! ¡Al resto de las chicas parecía irles muy bien! Sin ellas no sé qué decir, estuvieron fantásticas. Empiezas a ver cómo se mueve tu cuerpo y yo comparaba mi físico con el de mis otras amigas y digamos… debo decir que mis piernas no tienen músculos. ¡Es horrible! Pero me pude manejar, fui capaz y pude hacer mis trucos de porrista, pero solo gracias a las otras chicas. Fueron soldados hasta el final ¡Las adoro!

¿No te divertiste en los ensayos?

No, no me divertí siendo porrista, ¡no quiero! Hice la prueba cuando era una niña, pero no la pasé y estoy agradecida. Decidí hacer artes dramáticas.

¿Cómo fue tu experiencia al trabajar con Jacki Weaver?

La conocía por la película Silver Linings Playbook con Robert De Niro y ella estuvo fantástica allí. Ella impulsa un cambio en mi personaje, ‘Martha’. Jacki es muy espontánea, es audaz y descarada. No es una actriz detallista en el sentido de “cada línea es importante”; eso para mí te relaja un poco y es mucho mejor.

¿Qué crees que te aportó la directora?

Lo que Zara aportó a la película, al ser una documentalista, fue el comportamiento real de la gente. Ella te involucra, no se estanca en el guion. La gente que ella contrató son una amplia gama de personajes, lo cual fue brillante porque ella las escogió en base a quiénes eran. Eso es diferente de basarse en una actriz, y por eso fue un gran casting. ¡Es brillante!

¿Qué esperas que el público sienta al ver la cinta?

¿Qué espero? Es como en cada película en la que he estado, quiero que sientan algo que importa. Pero creo que lo excepcional es el casting, es algo increíble. Rhea Perlman, alguien que ha ganado cuatro Emmys por ‘Cheers’, en esta película es una muñeca. Pam Grier… ¡genial! Mi hermano Randy estaba enamorado de Pam Grier desde… bueno todavía lo está. Así de única es. Lo que ella aporta es asombroso.❖