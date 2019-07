Jennifer Aniston y Jake Gyllenhaal podrían ser pareja [VIDEO]

El actor Jake Gyllenhaal, de 38 años, podría tener la posibilidad de iniciar una relación con la actriz Jennifer Aniston, de 50 años, luego de que esta admitiera en una entrevista a la revista Harper’s Bazaar, que está abierta a iniciar un nuevo romance luego de su separación del actor y guionista, Justin Theroux, con quien estuvo casada desde agosto del 2015 hasta finales del 2017.

PUEDES VER: Jennifer Aniston y Sandra Bullock salieron con el mismo actor

Las especulaciones de un posible romance entre Jennifer Aniston y Jake Gyllenhaal –realizadas inicialmente por el portal Latin Times- surgen de unas declaraciones que realizó el actor de “Brokeback Mountain” y “Jarhead”, en 2016.

En aquella oportunidad, Jake Gyllenhaal confesó que estuvo enamorado de Jennifer Aniston, y que le resultó complicado protagonizar junto a ella la comedia romántica “The Good Girl”, del 2002.

“Diré que me enamoré de ella durante años. Y trabajar con ella no fue fácil ... Yo fui ... sí, sí. Eso es todo lo que voy a decir. Fue encantador. No fue difícil, eso es lo que yo diría", relató el actor visiblemente ruborizado durante una entrevista televisada a la revista People.

Asimismo, llama la atención que a pesar de los 14 años que pasaran desde que ambos realizaran la película el actor aún se mostrara emocionado al hablar de Jennifer Aniston, especificando que la atracción que sentía por ella, no era solo porque era la protagonista de la exitosa serie «F·R·I·E·N·D·S», sino por el contrario, él ya venía de tiempo sintiendo algo por ello.

Por su parte, poco después de la declaración de Jake Gyllenhaal, la actriz fue entrevistada por Access Hollywood y no se mostró sorprendida, incluso bromeó al respecto al decir: “Bueno, ¡no sé por qué lo estamos descubriendo ahora!” agregando “a él le deben gustar las “señoras mayores”.