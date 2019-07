Mónica Cabrejos advierte a Sheyla Rojas por futuros problemas con la tenencia de su hijo tras videos expuestos

Mónica Cabrejos estuvo en “Mujeres al mando” y habló sobre el tema de Sheyla Rojas y sus vacaciones en Grecia con Fidelio Cavalli.

En el mencionado programa matutino, indicó que lo expuesto por el millonario extranjero en redes sociales fue un descuido que se le escapó de las manos a la conductora de “Estás en todas”.

“Yo creo que la exposición que le ha dado Fidelio en esas historias en la fiesta de Mykonos ha sido algo que se les ha escapado todo. Creo que ni ella misma entendía en ese momento lo que él decía”, expresó Mónica Cabrejos hacia Sheyla Rojas.

En la misma emisión del programa, Jazmín Pinedo siguió mostrando su asombro por la actitud de la popular ‘Shey Shey’: “Mientras más creo que entiendo, más me confundo. Yo hasta ahora no entiendo cómo Sheyla puede estar (disfrutando) con el tipo que la expuso de la manera que la expuso. Fácil a ella no le molesta, ¿cómo no le va a molestar? (...) La exposición creo que ha sido sumamente innecesaria”.

Mónica Cabrejos agregó, diciendo que “uno se divierte como mejor le parece”, y manifestó que la tan escandalosa exposición podría causarle problemas con su hijo.

“Ojo: esto podría ocasionarle graves problemas con el tema de la tenencia de su hijo. Dios quiera que no, Dios quiera que Antonio no tome acción con eso”, sostuvo.

Como se recuerda. la conductora y ex chica reality Sheyla Rojas se encuentra en boca de todos por viajar sin su hijo, quien lo dejó con una trabajadora del hogar en Lima, y lucirse fuera del país junto al millonario libanés Fidelio Cavalli.