Miss Costa Rica rompe su silencio tras filtración de audios privados

Tras coronarse como Miss Costa Rica 2019, la modelo Paola Chacón solo tuvo que enfocarse en su preparación para resaltar en la próxima edición del Miss Universo; sin embargo, una polémica la desconcentró.

El medio de entretenimiento “En la mira” dio a conocer unos audios privados en los que se escucha a la reina de belleza hablando mal de sus entonces compañeras del Miss Costa Rica 2019.

PUEDES VER Audios de Miss Costa Rica causa conmoción por criticar a otras participantes

Paola Chacón, quien el 19 de julio fue coronada como la nueva soberana de la belleza de Costa Rica, critica con dureza a las modelos Evelyn Sibaja, Catalina Freer y Mónica Zamora. Esta última quedó entre las 3 finalistas del concurso organizado por la Televisora de Costa Rica, en el estudio Marco Picado.

Ante la ola de críticas en redes sociales, la actual Miss Costa Rica utilizó su cuenta de Instagram para referirse al tema. Además de admitir que ella es la protagonista del polémico material auditivo, la modelo pidió disculpas por lo que dijo sobre sus excompañeras.

“En las últimas horas, muy a mi pesar y lejos de mi control, se filtró una conversación del ámbito estrictamente privado, que nunca debió salir a la luz pública. Soy la primera en lamentar que eso haya ocurrido y por eso ofrezco una disculpa a todos los que se hayan sentido ofendidos o lastimados con mis palabras. El grupo, en el cual estábamos yo y 2 ex concursantes, existía desde que inició el certamen. En este mismo nosotras compartíamos diferentes criterios, y sin que sea una excusa, el estrés del momento, los nervios y la situación me jugaron una mala pasada a como le pudo haber pasado a cualquiera de mis compañeras en competencia”, manifestó la estudiante de Administración de Empresas.

“Quienes me conocen saben que esa nunca ha sido ni será mi forma de ser. Fue un error que lamento profundamente y que espero no volver a cometer. Aquellas personas que se encargaron de hacerla circular pretenden afectarme y perjudicarme. Sin embargo, yo no soy quien para juzgarlos y por eso los perdono, ellos sabrán con qué propósito lo hicieron”, agregó en su descargo que compartió en su cuenta de Instagram.

Debido a que varios cibernautas vienen exigiendo que le quiten la corona del Miss Costa Rica, la modelo aclaró que no renunciará a su título. “Seguiré adelante representando de la mejor manera posible a mi país. Daré lo mejor de mí y todos podrán comprobar realmente mi manera de ser (...) Esa confianza que han depositado en mí, me compromete a demostrar la razón por la cual el jurado me eligió como Miss Costa Rica. Quienes quisieron hacerme daño deben saber que no lo lograron y que más bien salgo fortalecida de este desafortunado hecho”, expresó Paola Chacón.

La modelo aseguró que este lamentable episodio le servirá para crecer como persona. “Ha sido una experiencia más que cargaré en mi maleta y espero aprender a no confiar en las personas equivocadas. Ahora mi propósito es convertirme en una persona más madura y prudente, al fin y al cabo, los golpes son lecciones y de esta, sin duda alguna, aprendí!”, concluyó la costarricense en su Instagram.