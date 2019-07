Vanessa Terkes defiende a Sheyla Rojas de ataques por relación con millonario libanés

El romance de Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli ha generado una serie de críticas luego de que se difundiera un video de la chica reality en evidente estado de ebriedad a través de Instagram. Diferentes figuras de la farándula peruana se han pronunciado al respecto, entre ellas está la actriz Vanessa Terkes.

La actriz aprovechó su condición de conductora en “En boca de todos” para comentar la polémica relación de Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli.

Para Vanessa Terkes, Sheyla Rojas tiene el derecho de disfrutar como quiere su soltería, además, culpó a la sociedad machista de las críticas contra ella.

Cabe resaltar que la labor de madre de Sheyla Rojas fue la más cuestionada en las redes, pues tiene un hijo con Antonio Pavón, quien estaría en Perú bajo el cuidado de una nana. Por su parte, el millonario decidió bloquear los comentarios en su cuenta de Instagram.

“Tiene derecho a divertirse, lamentablemente vivimos en un mundo machista donde dicen ‘los hombres se divierten y la mujer no’ y ella es una mujer soltera, tiene todo el derecho”, sentenció Vanessa Terkes.

Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli se lucen enamorados

La exchica reality y Fidelio Cavalli se encuentran disfrutando en Miconos, Grecia. Sheyla Rojas pasa sus días de vacaciones junto al millonario libanés.

En Instagram, ambos se dejan ver muy cariñosos, incluso, se dan un beso frente a la cámara.

Sheyla Rojas responde a las críticas

La conductora de “Estas en todas” respondió a una cibernauta que la increpó por descuidar su labor de madre.

“Obvio no todo es juerga y créeme yo cuido a mi hijo, me encargo de él y que no le falta nada, pero también tengo derecho a divertirme”, escribió en el comentario.

En otro comentario, Sheyla Rojas admitió que estuvo bajo los efectos del alcohol. “Quizá no debió publicar ese video, lo acepto y él también lo reconoce, pero para él estaba bien. Como ya dije, él lo ve de diferente manera. Los peruanos quizá somos más conservadores, pero ya está entendiendo la magnitud de las cosas. Estamos de vacaciones y si, claro que tomé y como no tomo, no es mi costumbre, me piqué. ¿Qué tiene de malo eso?”, señaló.