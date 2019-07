¿Pedro Suárez Vértiz fue fiel gracias a Magaly Medina?

El cantautor peruano Pedro Suárez Vértiz dio a conocer a las personas que lo acompañarán en la aventura de crear un musical de sus grandes éxitos. Incluso las entradas para el espectáculo ya están a la venta.

“Han sido una locura estos días pero todo está quedando increíble. Será uno de los espectáculos musicales más ambiciosos de la historia”, expresó el artista en su cuenta de Facebook.

La promoción del musical “Cuéntame” ya está siendo promocionado en los medios de comunicación. Incluso, la periodista Magaly Medina le dedicó unas emotivas palabras al intérprete de “Un vino una cerveza”, “Lo olvidé” y “Cuando pienses en volver”.

“¿Quién no tiene una historia con una canción de Pedro? ¿Quién no tiene un recuerdo de él? Pedro es entrañable, querido y está retirado por una afección neurológica que nos lo quitó de los escenarios y de seguir con sus composiciones y su música”, expresó la periodista el miércoles.

“Este musical se llamará Cuéntame. Se espera con mucha expectativa este musical que irá desde este 24 al 29 de septiembre”, añadió Magaly Medina en su programa antes de dar pase a un informe de la carrera de Pedro Suárez Vértiz.

Tras el comentario de la conductora de “Magaly TV, La Firme”, el cantautor le agradeció a la periodista por promover su evento, pero también le agradeció por haberle ayudado a ser fiel, ya que temía sus famosos “ampays”.

“¿Amo a mi esposa? Si. ¿Me gustan las mujeres? Por supuesto. Pero tengo 90 primos hermanos y las 3 únicas veces que no nos cuidamos con Cynthia, se volvieron 3 hijos. Esa hiper fertilidad y un latente ampay de Magaly me traumaron con la infidelidad. Gracias Magaly por eso y por siempre promover mi carrera como anoche”, expresó Pedro Suárez Vértiz.

La publicación de Pedro Suárez Vértiz generó que sus seguidores lo elogien por su nuevo proyecto, pero otros le recordaron que, años atrás, Magaly Medina habló mal de él. “Alguna vez te destruyó cuando comenzó tu problema en Chimbote y la gente estúpida te pifeó pensando que estabas drogado en el escenario. Igual me emocioné al ver el reportaje porque te estimo mucho, crecí con tu música y sé que volveré a darte un abrazo como hace algunos años en Panamericana”, manifestó uno de sus fans.

Pedro Suárez Vetiz con su tema “Lo olvidé”

Esta es una de las canciones de Pedro Suárez Vertiz que cuenta con más de 13 millones de reproducciones en su perfil de YouTube.

Pedro Suárez Vetiz dedicó emotivo video a su esposa

El cantante publicó un emotivo video con fotos junto a su esposa Cynthia Martínez por su cumpleaños. En la descripción de la cuenta oficial de Pedro Suárez-Vértiz se puede leer:

“¡Feliz cumpleaños esposa mía! Gracias por estar a mi lado siempre. Por cuidarme y nunca hacerme sentir que no soy el de antes. A todos les caigo bien, claro, porque no cargan lo que tú cargas. Es un chambón que nunca cuentas y te admiro por eso. ¿Que tal travesía no amor?”