Pedro Moral sorprendido con videos que muestran a Sheyla Rojas en estado de ebriedad

Luego que se viera a Sheyla Rojas divirtiéndose en Grecia con su nuevo galán libanés, Antonio Pavón salió a criticar la actitud de la madre de su hijo, pero quien también ha hablado sobre ‘Shey Shey’ es Pedro Moral que se mostró desconcertado por la actitud de la conductora de “Estás en Todas”.

Durante la emisión del programa “Válgame Dios”, que tuvo como invitado al Zorro Supe, sin mayores concesiones le pregunta a Moral si sabe quién se está haciendo cargo del hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, a lo que este comentó sentirse muy afectado como preocupado por la situación del menor, de quien en su momento confesó haber estrechado un gran vínculo emocional.

PUEDES VER: Reinaldo Dos Santos lanza impactante revelación sobre romance de Sheyla Rojas y millonario extranjero

“Es lo que más me afecta de todo, lo que me importa. El tema de ella no me interesa tanto, pero el bebe. Ustedes saben que el bebe va al colegio. No sé mucho, pero tengo entendido que está con la empleada, que es nueva, es lo que me he enterado”.

Sin embargo, Pedro Moral sorprendió a todos cuando afirmó que mantiene contacto fluido con Antonio Pavón: “No tengo contacto con la familia, pero con el que he estado hablando es con Antonio”. Vale recordar que en su momento, fue el empresario (cuando mantenía relación con Sheyla Rojas) quien hizo de mediador para que el español puede ver con mayor regularidad a su hijo.

Pedro Moral desconoce a Sheyla Rojas

Por otro lado, el exparticipante de “El Valor de la Verdad” confesó que desconoce la actitud actual de Sheyla Rojas (en relación a los vídeos de redes sociales donde se ve a la rubia en un evidente estado de ebriedad en una fiesta en Mykonos, Grecia): “no quiero opinar del tema, estoy alejado de este tema, pero cuando estaba conmigo era súper distinta, es lo único que podría decir”.

Antonio Pavón ataca

El padre del hijo de Sheyla Rojas, Antonio Pavón, tampoco dejó pasar la oportunidad para tirar dardos contra la exguerrera, apuntando principalmente por el cuidado de su menor hijo: “No sé qué hace Sheyla ni me interesa. Deseo que le vaya lo mejor posible. Ojalá que rehaga su vida y sea feliz. Pero lo que sí me importa es mi hijo y siempre lo he demostrado a él y al mundo”.

Jazmín Pinedo arremete contra Sheyla Rojas

Quien también criticó la actitud de Sheyla Rojas es Jazmín Pinedo, la modelo asegura que no es nada grato que la expongan así en redes sociales, pero expresó que “al parecer no estaría tan molesta porque ha salido a justificar lo que él ha hecho. Si las personas que entienden el inglés y escuchan lo que se dice en el vídeo, para mi ese señor es un asqueroso”.