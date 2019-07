El día que Jennifer Lopez impidió la difusión de su material íntimo

Hace aproximadamente diez años, Jennifer Lopez vivió una pesadilla que, por suerte, pudo frenar a tiempo y evitar ver su intimidad expuesta ante millones de personas.

Como se sabe, Jennifer Lopez tuvo varios novios y se casó tres veces. Su primer matrimonio fue en 1997 y solo duró un año; sin embargo, el breve compromiso trajo cola y problemas para la cantante.

En aquella época, la diva unió su vida a Ojani Noa, pero al poco tiempo surgieron los problemas y la pareja se divorció. No obstante, Jennifer Lopez mantuvo algo que la vinculó a su exesposo. Se trató de un video de contenido sexual que ambos grabaron cuando estuvieron de luna de miel.

El material con imágenes comprometedoras se lo quedó Ojani Noa y, años después, quiso lucrar con ellas.

Según In Touch, el cubano estuvo tramitando para que el contenido llegue a todos. “Vamos a producir un DVD con imágenes caseras de JLo. Hay un vídeo revelador suyo sin ropa y en situaciones sexuales, sobre todo en el hotel durante la luna de miel. Contiene material obsceno y va a sorprender a sus fans”, dijo Ed Meyer, el compañero de negocios de Noa, para la mencionada revista.

El mismo medio también señaló que el video no solo contenía escenas íntimas, sino también situaciones muy personales como una fuerte pelea entre Jennifer Lopez y su madre Guadalupe.

La amenaza sobre la difusión salieron a la luz en 2009 cuando la cantante estaba casada con Marc Anthony, con quien contrajo matrimonio en 2004. Rumores apuntaron a que el tema del video íntimo había puesto furioso al reconocido músico.

En 2015 y una vez divorciada de Marc, la cantante volvió a estar en el ojo de la tormenta por el material de contenido sexual.

Jennifer Lopez recurrió por la vía legal y consiguió que un juez de la Corte de Los Ángeles le exigiera a Ojani Noa entregar el video, pues violaba la intimidad de la celebridad.

Ante esto, el sujeto señaló que no entregará por nada del mundo el material. “Yo voy a llegar donde tenga que llegar, pero no les voy a dar los videos porque son míos, son personales. Esos videos no tienen nada sexual, ellos lo saben, ya los vieron, pero quieren desviar la atención”, expresó.