Zorro Zupe expone a Sheyla Rojas con alarmante detalle tras fiesta con Fidelio Cavalli [VIDEO]

El popular Zorro Zupe no se guardó nada. El polémico personaje de Chollywood observó con detenimiento cada una de las historias que Fidelio Cavalli publicó de Sheyla Rojas en Instagram.

El Zorro Zupe se percató de un detalle que dejó entrever varias cosas que sucedieron en aquella fiesta desarrollada en Mykonos, Grecia. A través de sus reseñas de Instagram, el personaje de la farándula local dejó un curioso mensaje para Sheyla Rojas.

“Debe ser bien feo que tu saliente te grabe como lo hacen contigo, Shey. Como consejo, no lo permitas. Si trabajas muy duro, puedes pagarte un viaje así sin necesidad de aguantar tanta humillación. Por otro lado, querida, ¿pasa algo con tus ojos? Los noto desorbitados”, se aprecia el texto que Zorro Zupe plasmó en sus redes sociales.

Minutos más tarde, el amigo de Tilsa Lozano publicó sarcástico video en sus historias de la red social antes citada. ¿Fue indirecta para Sheyla Rojas?

“¿Eres tú? Amén. Todos tenemos una amiga así. Lo amo", se aprecia el mensaje del peculiar video que publicó el amigo del también panelista de televisión. No solo Zorro Zupe ha sido la única persona que ha criticado a la presentadora de “Estás en todas”, sino que también diversos usuarios han arremetido contra ella.

Desde “arribista” e “interesada” a más calificativos le han escrito a Sheyla Rojas, luego que todo el mundo estuviera hablando de su vida y del supuesto novio libanés.

“Es increíble la maldad de la gente (...) No puedo creer tanta envidia, tanta mala onda y ganas de soltar su veneno. Estamos disfrutando como cualquier persona o pareja. Están pendientes de lo que hacemos Fidelio y yo que no disfrutan de su vida. Déjennos vivir, no le hacemos daño a nadie, se toman el tiempo de escribir y ponerle muchas cosas de mi vida y sobre la de él, como si supieran la realidad de las cosas”, se lee parte del extenso mensaje que dejó la exparticipante de “Esto es Guerra" como defensa en redes sociales.