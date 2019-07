Jazmín Pinedo pide a Sheyla Rojas que no se deje tratar como un “pedazo de carne”

Durante el programa “Mujeres al mando”, las conductoras de televisión dieron su opinión sobre los pedidos del millonario Fidelio Cavalli con la modelo peruana Sheyla Rojas, con quien se encuentra de viaje en Grecia.

Durante una conversación en el programa, la modelo Jazmín Pinedo habló claro y fuerte sobre las escenas en las que Fidelio Cavalli le pide a Sheyla Rojas que le muestre sus senos y que haga movimientos con su cuerpo.





Una indignada ‘Chinita’ dejó un mensaje sobre los videos que el millonario libanés publicó en su cuenta personal de Instagram.

PUEDES VER Sheyla Rojas: viaje con millonario provoca opinión de Antonio Pavón en TV

"En la tarde, este mismo señor empieza a exponer en las redes sociales grabandola es humillante, denigrante y una falta de respeto".

Sobre el video en el que el libanés Fidelio Cavalli le pide a la peruana que le muestre sus senos, Jazmín Pinedo dejó el siguiente comentario en televisión en vivo, dando un duro calificativo al empresario.

"Si escuchan bien lo que dice, para mí, ese señor es un asqueroso".

Jazmín Pinedo tomó unos segundos del programa “Mujeres al mando” para darle un valioso consejo a Sheyla Rojas, a quien conoció cuando trabajaba en el reality de competencias “Esto es guerra”.

“Lo que está mal es que cualquier mujer permita que un papanatas agarre el celular y empiece a decirte muéstrame tal cosa, muévete. Quién soy para que me trates como un pedazo de carne”.

Millonario Fidelio Cavalli le pide a Sheyla Rojas que le muestre su parte íntima

En uno de los videos que compartió en Instagram, el libanés le hace un pedido en inglés a la modelo peruana para que le pueda mostrar los senos. Esto fue lo que le dijo mientras ella bailaba.

“Hey, babe, you are so hot, show me your boobs” (Hey, nena, eres tan caliente, muestrame tus senos).