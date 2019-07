Magaly Medina revela en su libro: “me di cuenta que era fea cuando entré a la TV"

El la última edición de la Feria Internacional del Libro de Lima 2019 se presentó la nueva producción literaria de la periodista de espectáculos Magaly Medina, quien regresó al evento con una producción sobre su vida personal lejos de la televisión.

Magaly Medina presentó su libro “Hola, guapa” en un auditorio lleno de la FIL Lima 2019. Ella tuvo entre sus invitados a su esposo, el notario Alfredo Zambrano y a sus padres.

Durante el conversatorio que hizo sobre su libro, la periodista de espectáculos comentó que su nueva producción narraba el lado más personal de su vida lejos de la televisión.

PUEDES VER Magaly Medina: niña se declara su fan y periodista le hace incómodo pedido

La popular ‘Urraca’ manifestó que dudó de su belleza cuando inició su carrera en la televisión como conductora. Ella expresó lo siguiente frente a sus admiradores en la FIL Lima 2019:

“Yo me di cuenta que era fea cuando entré a la televisión. La gente me gritaba fea, y yo me decía por qué, porque yo jamás me vi fea”.

La conductora de televisión ha tenido una serie de modificaciones en su cuerpo que ella ha revelado a lo largo de su carrera en la pantalla chica como conductora de televisión.

Magaly Medina presentó su segundo libro “Hola, guapa”, luego del éxito de su primera producción literaria, “Mi verdad en la cárcel”, la cual narra su experiencia tras las rejas.

Magaly aseguró que el éxito de su permanencia en televisión se la debe a su madre, a quien le dedica su libro por empoderarla y sacarla adelante cuando nadie creía en ella.

Los asistentes a la FIL 2019 pudieron conocerla y estar presentes en la firma de libros que organizó editorial Planeta. Hasta la fecha, “Hola, guapa” de Magaly Medina se ha convertido en una de las producciones más vendidas de la primera semana de la feria.

Beto Ortiz no asistió a presentación del libro de Magaly Medina

Por un viaje, el periodista tuvo que cancelar su participación en la presentación del libro “Hola, guapa”.