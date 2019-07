Fotógrafo de Kim Kardashian y Ariana Grande acusado de acoso sexual [FOTOS]

Kim Kardashian y Ariana Grande se pronunciaron tras las denuncias de acoso sexual contra el fotógrafo Marcus Hyde, realizadas por la modelo Sunnaya a través de su cuenta de Instagram, el pasado domingo 21 de julio.

"He estado leyendo todos los mensajes e historias de mujeres sobre el comportamiento inapropiado e inexcusable de un fotógrafo con el que he trabajado en el pasado”, escribió Kim Kardashian en sus stories, el martes 23.

“Mis propias experiencias siempre han sido profesionales, y estoy profundamente conmocionada, triste y decepcionada por saber que otras mujeres han tenido experiencias muy diferentes. Apoyo totalmente el derecho de toda mujer a no ser acosada, pedida o presionada para hacer algo con lo que no se sienta cómoda. No podemos permitir que este tipo de comportamiento pase desapercibido y aplaudo a los que hablan", finalizó la esposa del rapero Kanye West.

Por su parte, la cantante Ariana Grande, de 26 años, también se pronunció sobre el tema, pero obviando mencionar el nombre de Marcus Hyde (a quien dejó de seguir en redes sociales).

“Queridos modelos/ artistas de Los Ángeles/ de cualquier lugar. Acabo de leer unos stories realmente chocantes y descorazonadores. Odio que esto sea un motivo de conversación, pero por favor no hagan sesiones de fotos con fotógrafos que los hagan sentir incómodos o que los hagan sentir que tienen que quitarse la ropa si no quieren. Si lo desean, genial. Pero si no es así, por favor no lo hagan. Si les dicen que tienen que pagar más dinero por posar vestidos es mentira y siento mucho que eso les haya pasado. Prometo que hay un montón de fotógrafos talentosos, respetuosos y geniales ahí fuera. Odio saber que pasan cosas como estas... Siento que esta haya sido la experiencia de alguien, esto no debería ser así”, escribió en su carta abierta la intérprete de “7 rings” y “Thank u, next”.

A su vez, el mencionado fotógrafo Marcus Hyde optó por eliminar todas las fotografías de Kim Kardashian y Ariana Grande que tenía en su página de Instagram, procediendo luego a poner en privada la cuenta.

Además, de la denuncia realizada por Sunnaya Nash –quien es estudiante de diseño de interiores y modelo en Los Ángeles- otras celebridades han criticado a Marcus Hyde por conducta inapropiada contra ellas.

Entre estas se encuentra la actriz y modelo Ireland Baldwin, hija de Kim Basinger y Alec Baldwin; y la top model y cantante Karen Elson.