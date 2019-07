Amy Winehouse: Ocho años sin su voz

Han pasado ocho años desde que un 23 de julio de 2011 la cantante británica Amy Winehouse dejó de existir debido a sus adicciones y a la vorágine de problemas personales y psicológicos que la atormentaron los últimos años de su vida, además, de una relación tóxica con Blake Fielder-Civil.

Es 23 de julio se truncó la vida de una de las grandes promesas de la música actual y una de las voces más privilegiadas que había saltado a la palestra internacional.

La estrella de la música británica Amy Winehouse fue encontrada muerta en su cama, en la casa que habitaba en Camden, al norte de Londres, víctima de una sobredosis de alcohol.

Desde entonces, sus fans y familiares han tratado de mantener vivo su recuerdo y legado. Es así que en esta fecha no han dudado en escribir mensajes en redes sociales recordando a la intérprete de Back to Black.

Su madre Janis Winehouse publicó una foto en la que aparecen unos zapatos de la cantante y una vela, sin más palabras.

Con su fallecimiento a los 27 años de edad, Amy Winehouse ingresó al fatídico ‘Club de los 27’, que no es más que la forma de llamar al grupo de famosos cantantes que fallecieron a esa temprana edad en la cúspide de su carrera. En este ‘club’ están Jimmy Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, entre los más conocidos.

Amy Winehouse: Problemas con la ley

Las adicciones de la cantante la llevaron a tener problemas con las autoridades estadounidenses, uno de ellos fue cuando decidieron no entregarle la visa para que pudiera recibir los cinco Premios Grammy que ganó por su segundo álbum, “Back to black” en 2008. La decisión se revirtió pero no a tiempo para la ceremonia.

Como la adicción era compartida con su exesposo Blake Fielder-Civil, en 2007 fue descubierta fumando marihuana en un hotel en Noruega, cargo que tuvo que enfrentar y pagar una multa para poder recuperar su libertad.