Noelia iracunda insulta a Belinda por no reconocer su canción [VIDEO]

Disputa entre artistas generó controversia. Una interrogante durante la emisión del programa “La Voz” de TV Azteca desató un altercado entre las cantantes Belinda y Noelia.

Esto se produjo durante la audición de la participante Haydee Leyva con la canción “Tú” de Noelia, sencillo lanzado en 1999 como parte del álbum debut de la cantante puertorriqueña.

Sin embargo, Belinda que desconocía a quien pertenecía el tema, le pregunta a su compañero, el cantautor mexicano Yahir Othón Parra: “¿Quién canta eso, Laura Pausini?”

Este error provocó una intensa reacción de la cantante Noelia, quien despotricó contra Belinda en un extenso post en su cuenta de Instagram, que inició llamando “pobre niña boba”, a la cantante de 29 años.

“Pobre niña boba.......esto pasa cuando la soberbia es más grande que tu éxito el Sapito […] Belinda solo te diré algo, bájate de tu nube y se más humilde, por eso en México, querida española, el público canta y se saben más mis canciones que las tuyas.”

Asimismo, Noelia le recordó a Belinda que ella posee más de 10 millones de discos vendidos, y deslizó que los galardones que la cantante de “Sapito” tendría habrían sido por intervención de Rodolfo López-Negrete, presidente de EMI Televisa Music.

“Irrespetuosa, esa canción, ese himno al amor la canta quien tiene 10 millones de discos vendidos, certificados en USA, no como los tuyos de caramelo e inventados por Adrián Pose -que en paz descanse- o Rodolfo López Negrete (se todo niña sapito). “Tú”, la canta quien tiene 10 éxitos en Billboard en español y 3 en inglés, también en Billboard.”

Finalmente, la cantante y actriz puertorriqueña da una pista del origen del posible resentimiento que siente por Belinda, al recordar un incidente ocurrido años atrás.

“Nunca se me olvido que tu mama quería sacarme de un salón del Camino Real en México donde estaba yo ensayando, y a punta de gritos interrumpió mi ensayo porque tú habías llegado. Para que ensayaras tú, ¡españolas prepotentes! Mira como es la vida ese año me gane el premio Billboard y tu gran álbum niña sapito, no llego a nada. Así que aprende a respetar”.

La respuesta de Belinda

Luego de esta controversia que se desatara tras un comentario de la cantante mexicana, Belinda no se ha manifestado ni a favor ni en contra de las palabras de grueso calibre que Noelia le dedicó en Instagram, la cual tuvo el respaldo masivo de los internautas de dicha red social, en buena medida por el enorme ‘hate’ que la intérprete del “Sapito” arrastra desde que alcanzó gran notoriedad, los cuales no han dudado en tildarla de “prepotente”.

Noelia ha lanzado una serie de canciones que se han convertido clásicos de la música de esta parte del continente. Sin embargo, últimamente confesó estar cansada de la industria musical hizo oficial su ingreso al entretenimiento para adultos.

Noelia en el negocio adulto

En marzo de este año Noelia anunció que incursionaría en el cine para adultos, lo cual impresionó a todos, confesando que fue una decisión “meramente de negocios” asegurando “quiero hacerlo bien, algo bonito, erótico y comenzar una nueva faceta”, sin embargo, y hasta la fecha, la cantante de “Tú” no ha soltado más novedades acerca de su debut en la industria adulta.