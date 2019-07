Melissa Klug rompe en llanto en entrevista: “Me gustaría que mis hijos pasen más tiempo con Jefferson”

Ausencia de la figura paterna es patente. Melissa Klug brindó una entrevista para el programa “Domingo al día”, donde declaró respecto a la ausencia de su expareja Jefferson Farfán asumiendo el rol de padre. La modelo y empresaria se conmovió porque sus hijos Adriano y Jeremy no están mucho tiempo con su padre.

“Me gustaría que mis hijos compartieran más tiempo con él, con su familia. Su papá viene muy poco al Perú. Que los goce, los niños crecen tan rápido. Adriano tiene 11 años y Jeremy 9. Se ha perdido los mejores años de la vida de sus hijos”, confesó Melissa Klug.

También aclaró que tanto Jefferson Farfán como su familia 'tienen las puertas abiertas de la casa. Esto en referencia a lo dicho por la madre de su expareja, doña Charo Guadalupe, quien contó que no puede ingresar a la vivienda de sus nietos.

“Pueden llevarse a mis hijos las veces que ellos quieran. No necesitan pararse afuera de mi casa ¿por qué no se los llevan a un parque o es que hacen visita de médico? Él y su familia tienen las puertas abiertas de mi casa cuando quieran”, dijo Melissa.

Melissa Klug niega demanda por acuerdo de confidencialidad

Respecto a los 340 mil dólares que Jefferson Farfán le solicitó por incumplir su acuerdo de confidencialidad, Melissa Klug confesó que no había recibido ninguna demanda o carta notarial, agregando que esta acción del futbolista es ‘algo absurdo’.

Melissa Klug desea lo mejor del mundo a Jefferson Farfán

Últimamente los medios de comunicación han especulado una reconciliación entre la cantante de salsa Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, quienes han coincidido en unos viajes que realizaron.

En relación a este tema, Melissa Klug aclaró que no le importa la vida sentimental del jugador peruano y le desea lo mejor de todos sus éxitos. Ella espera que su expareja encuentre a una mujer a la que pueda llevar orgullosamente de la mano.

“Es una persona madura y siempre le voy a desear lo mejor porque mientras él esté bien emocionalmente, físicamente, sus hijos también lo van a estar. Merece estar con una mujer que se sienta orgulloso de llevarla de la mano”, expresó.

Melissa Klug no rinde importancia si la siguen relacionando con Farfán

La popular ‘Blanca de Chucuito’ explicó finalmente que es consciente, de que aunque pasen los años, seguirá siendo relacionada con Jefferson Farfán, pues tienen hijos en común y una relación que duró once años.

“Siempre me van a preguntar. Soy la madre de sus dos hijos, tiene que entender que tuvimos una relación de once años. Es inevitable que no me pregunten del tema del día. Más ha estado saliendo en temas de espectáculos que en temas deportivos”, manifestó.

¿Cuándo terminó la relación entre Melissa Klug y Jefferson Farfán?

Tras 11 años de relación, Melissa Klug confirmó el fin de su romance con Jefferson Farfán. Durante una entrevista con Magaly Medina en 2015, la ‘chalaca’ señaló que todo acabó tras ver el comportamiento del futbolista en la boda de Yaco Eskenazi y Natalie Vertiz.

“Hasta donde yo sabía, no (estábamos separados), pero, obviamente, después de este comportamiento inmaduro (de Jefferson Farfán) y la falta de respeto, ya no estamos juntos”, comentó.

Jefferson Farfán le exige a Melissa Klug 340 mil dólares

El futbolista Jefferson Farfán ha exigido a la modelo y empresaria Melissa Klug el pago de 340 mil dólares por incumplir un acuerdo de confidencialidad que firmaron en el año 2016. El jugador peruano citó a la modelo a un centro conciliatorio en Miraflores, para que firme el acuerdo.

Melissa Klug criticó viajes de Yahaira Plasencia

Melissa Klug arremetió contra la salsera ante las cámaras de “Válgame Dios” y dudó que haya cumplido con sus metas por su propio mérito. “Cómo hace para irse a Estados Unidos, Colombia, España. ¿Cómo hace? La virgen María se le ha presentado”, declaró.