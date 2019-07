Mayra Goñi se mostró iracunda: “No tienen por qué decir que cambio de novio a cada rato”

Mayra Goñi mantiene actualmente un estatus sentimental con el cantante cubano Nesty, y a raíz del idilio, los comentarios corrosivos de los cibernautas han aumentado por haber olvidado tan rápido a Fabio Agostini.

hace unos días vieron a la nueva pareja de novios en las ‘Dunas de Ica’. Curiosamente, ese es el mismo lugar donde la protagonista de ‘Yuru: princesa de la selva’ estuvo con Fabio Agostini cuando recién comenzaban su relación amorosa.

Mayra Goñi aclaró el asunto señalando que no puede alejarse de Lima por las grabaciones que tiene. “Me hubiera encantado llevarlo a la selva, pero grabo hasta los días sábados, así que lo llevé por acá no más. No es como dicen algunos que a todos los llevo ahí”, dijo la joven actriz y modelo para el diario El popular.

Aprovechando la entrevista, la actriz fue consultada sobre la posible relación entre Fabio Agostini con Angie Arizaga, además de aclarar las críticas por su tan rápido cambia de pareja.

“Yo siempre le voy a desear lo mejor, a Fabio le tengo mucho cariño. Y quiero dejar en claro que yo no cambio de novio de un día para el otro. En todo este tiempo solo he formalizado mi relación con Fabio y se verá como nos va con Nesty ya que debes de tener mucha madurez para sostener una relación a distancia y aún no hemos formalizado”, comentó Mayra Goñi.

Finalmente, la actriz, hizo una sorprendente revelación respecto una posibilidad de incursionar totalmente a la música. “Es una decisión importante, pero Nesty me puede ayudar mucho con todos los contactos que él tiene allá, donde está la verdadera industria musical”, declaró.

Fabio Agostini habla sobre la relación entre Mayra Goñi y Nesty

Al enterarse de la relación entre su expareja Mayra Goñi con el cantante cubano Nesty, el ‘guerrero’ le dedicó un radical mensaje al músico tras ignorar su consejo: “No me voy a poner al nivel del chiquito este y ni siquiera le voy a contestar. Bravo por él y que disfrute con Mayra. Les deseo lo mejor. No le voy a contestar. Cada uno por su camino. Les deseo lo mejor y al temita de música que sacaron. Le sigo diciendo que la trate bien porque Mayra es mi amiga”, comentó Fabio Agostini.