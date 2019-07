Se cumplen dos años del suicidio de Chester Bennington, exvocalista de Linkin Park

Un día como hoy el mundo del rock recibía una de las noticias más tristes. Chester Charles Bennington, exvocalista de la famosa banda “Linkin Park”, dejó de existir a los 41 años.

El músico estadounidense se suicidó el 20 de julio de 2017 tras no superar su adicción a las drogas y al alcohol. Además, padecer depresión, luego de haber sufrido abusos por parte de un adulto cuando era niño.

Chester Charles Bennington se ahorcó en una de las habitaciones de su casa en Palos Verdes Estates, cerca de Los Ángeles, el mismo día que su gran amigo Chris Cornell (quién también se suicidó el 18 de mayo de 2017) cumplía años.

Bennington, quien dejó seis hijos, producto de dos matrimonios, habló abiertamente sobre sus adicciones.

"Bebí hasta el punto de que no podía salir de la casa y no podía funcionar. Yo quería matarme. Muy fácilmente podría no ser yo la persona que está sentada aquí ahora mismo. Podría estar muerto", confesó en 2009.

"Me metía once ácidos al día, tanto que me sorprende que todavía pueda hablar. Me gustaba fumar crack, tomar un poco de metanfetamina y sólo sentarme allí y alucinar", agregó.

Dos años más tarde, Chester señaló que la idea de quitarse la vida rondaba por su cabeza, pues no había superado los traumas que sufrió de niño.

"Al recordar los abusos que sufrí cuando era muy pequeño, todas las cosas horribles que sucedieron a mi alrededor, me estremezco", mencionó en una entrevista de 2011.

Linkin Park recuerda a su líder

A través de Instagram, la banda californiana “Linkin Park” recordó con un sentido mensaje al exvocalista Chester Bennington.

“Recordando a Chester hoy. Siéntete libre de compartir tu momento favorito de Chester”, escribió la agrupación, adjuntando una foto de todos los integrantes.

Chester Charles Bennington sufrió por la muerte de Chris Cornell

Dos meses antes del suicidio de Chester Charles Bennington, Chris Cornell se quitó la vida. El exvocalista de “Audioslave” también se ahorcó.

Ante esto, el líder de “Linkin Park” le dedicó un desgarrador mensaje a su amigo.

A través de Twitter, el desaparecido cantante envió una extensa carta donde manifestó dolor y admiración por Cornell. “Pensamientos sobre ti inundaron mi mente y lloré. Sigo llorando, con pena, como con gratitud por haber compartido momentos especiales contigo y con tu hermosa familia. Tú me inspiraste en muchas formas que no pudiste haber imaginado. Tu talento era puro e incomparable. Tu voz era diversión y dolor, cólera y perdón, amor y desamor, todo mezclado en uno. Supongo que eso es lo que todos somos. Tú me ayudaste a entender eso. No puedo imaginar un mundo sin ti en él”, escribió.

Chester Bennington en Linkin Park