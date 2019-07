Luciana Fuster reacciona tras ver a Emilio Jaime con otra mujer

Tras haber puesto fin a su relación Emilio Jaime y Luciana Fuster aseguraron que tomaron la decisión de separarse porque la disrtancia jugó en su contra y no por una infidelidad. Sin embargo, “Magaly tv, la firme” reveló imágenes del cantante de reggaetón junto a otra mujer.

Los reporteros de Magaly Medina le mostraron a Luciana Fuster el video en el que Emilio Jaime aparece bastante contento en un carro, acompañado por una joven cuya identidad se desconoce.

Al ver esto, la chica reality dejó en claro que no le molestaba que su expareja rehiciera su vida sentimental a tan solo días de terminar con ella.

"No importa...La verdad él puede hacer su vida porque ya no estamos juntos”, indicó. “Yo ya sé que el tema del luto es referencial. Nadie te dice de quién enamorarte, pero bueno, si él decidió salir con alguien después de cuatro días de haber terminado, es su vida”, añadió Luciana Fuster.

Luciana Fuster niega infidelidad

La modelo Luciana Fuster hizo énfasis en que su relación con Emilio Jaime no llegó a su fin por causa de una infidelidad. “No (se terminó por infidelidad) nunca. La relación se acabo porque tenía que acabar y no por algo que no tenia que pasar”, aseveró a las cámaras de “Magaly tv, la firme”.

Emilio Jaime confirma fin de relación con Luciana Fuster

El chico reality sorprendió a sus miles de fans al confirmar que terminó su romance con Luciana Fuster. “Lo único que te puedo decir es que la relación ya se terminó. De hecho un poco triste porque no esperaba llegar a esta situación”, expresó a las cámaras de “Magaly tv, la firme”.

Luciana Fuster comparte polémico mensaje

Poco antes que se confirmara el fin de su relación con Emilio Jaime, Luciana Fuster publicó un curioso mensaje en su cuenta de Instagram. “A veces se trata de salvar lo que hay y uno lucha hasta donde puede. Ahora, quedan los buenos recuerdos, le deseo lo mejor siempre y no tengo más que hablar del tema”, escribió la chica reality.