Tula Rodríguez responde a detractores que la critican por volver a lucir como vedette

Tula Rodríguez fue víctima de críticas en las redes sociales luego de su participación en el reality de baile “Divas” La conductora de televisión tiene 42 años, pero no ha perdido sus ganas de demostrar que puede volver a usar plumas y lentejuelas.

Como se recuerda, Tula Rodríguez inició su vida artística como vedette y desde hace diez años años, no pisaba un escenario de baile.

Su presentación fue halaga por el jurado del concurso “Divas”, reality de baile de mujeres de “Esto es guerra”. Sin embargo, hubo usuarios que descalificaron su participación y le reclamaron por volver a presentarse como en sus años de vedette.

"Como que ya no estás para vestirte así debes bajar unos 10 kilos", "Un poquito de dieta sana otro poquito de ejercicio te hace falta", fueron algunos de los comentarios.

Ante ello, Tula Rodríguez respondió a sus detractores con un mensaje sobre los sacrificios que hace para presentarse en “Divas”.

“He sacrificado muchas horas para los ensayos, dejando de estar con mi hija, yendo apenas dos horas a ver a mi esposo, y encima me dicen en las redes sociales que ya no estoy joven para hacer esto… pero yo soy terca y me pongo las lentejuelas”, comentó la conductora a “América Espectáculos”.

A través de Instagram, Tula Rodríguez también se pronunció con la publicación de una foto donde se muestra con un traje de plumas y lentejuelas, además de un breve mensaje de reflexión.

“¡Hoy baile, disfruté, gocé, me emocioné! Los años pasan, ya no tengo las medidas perfectas, pero cuando quieres puedes. Se que me falta aún agarrar físico pero poco a poco... Con todo y contra todos, esto recién empieza”, se lee junto a la imagen.