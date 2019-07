Rodrigo González critica decisión de Gisela Valcárcel tras acusación por maltrato de Marisol y Susan Ochoa

Rodrigo González criticó la decisión de Gisela Valcárcel luego de que la cantante Marisol confesara que sufrió de maltrato en “El gran show”. Susan Ochoa también respaldó a la cumbiambera, pues renunció por la misma razón a “El artista del año”

La conductora bloqueó los comentarios en sus redes sociales para evitar mayores ataques de los usuarios. Sin embargo, esta medida no le pareció nada buena a Rodrigo González, quien le envió un fuerte mensaje a Gisela Valcárcel.

PUEDES VER Marisol revela que sufrió de maltrato en el programa de Gisela Valcárcel

“Cuando no se ve ya no un caso, sino dos casos que dicen lo mismo, la molestia de Susan y de Marisol es entendible”, declaró el presentador de “Válgame Dios”

"Si respetan tu programa y respetan tu trayectoria, lo menos que puedes devolver es que tú y tu entorno deben sentir cómodos a las personas", declaró.

"Por afuera flores, pero por adentro los tratas como cualquier programa 'pedorro'; no vas a pretender que luego la gente no te diga lo que no te gusta escuchar", arremetió el conductor.

“Por eso bloqueas tus comentarios porque si de verdad te gustaría que te digan las cosas que no quieres oír y no rodearte de ayayeros como siempre lo haces, dejarías que la gente te comente, valorarías y tratarías de cambiar. Eso es lo que hace una buena cristiana”, sentenció Rodrigo González.