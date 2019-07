Melissa Klug responde de forma categórica sobre su nuevo anillo de compromiso

La reconocida empresaria nacional Melissa Klug se robó las miradas de propios y extraños luego de aparecerse con un nuevo anillo de compromiso, el cual sugeriría que está a poco tiempo de contraer nupcias con su pareja, el bailarín Ítalo Valcárcel. Sin embargo, la empresario dio a conocer que la situación era bastante distinta.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ reveló que su hijo Adriano junto sus propinas con lo cual logró recaudar el dinero necesario para comprarle un anillo.

“Me lo regaló mi hijo Adriano en mi cumpleaños, lo compró con sus propinas. Juntó su platita y se fue con la ‘Chama’ a comprarlo y le dijo ‘ese quiero’. Ella le explicó que era de compromiso y él le respondió: ‘estará comprometida conmigo por toda mi vida’”, relató en una entrevista para el diario Trome.

Melissa Klug contó que tras ver el tierno gesto que tuvo su hijo con ella, derramó unas cuantas lágrimas. Además, dijo que pese a lo complicado que puede resultar criar con sus hijos, considera que ellos son niños “muy amorosos”. “Lloré de la emoción. Cada uno de mis hijos es un mundo, a veces es difícil lidiar con el carácter, pero son muy amorosos y nobles”, manifestó.

La expareja de Jefferson Farfán aseguró que sus pequeños tienen una muy buena relación con Ítalo Valcárcel. “Sí, muy bien. Con Jeremy mucho más porque juegan play station. En cambio, Adriano está con los amigos, es más independiente porque ya está creciendo, ahorita es un adolescente”, expresó.

Recordemos que Adriano Farfán Klug nació fruto de la relación que mantuvieron Melissa Klug y Jefferson Farfán.

Melissa Klug confirma reconciliación con Ítalo Valcárcel

En junio de este año, Melissa Klug dio a conocer que había retomado su romance con el bailarín Ítalo Valcárcel. "Hace poco no estuvimos de acuerdo en algunas cosas e intentamos darnos un espacio pero no pudimos, seguimos juntos. Cuando hay amor, confianza y respeto se puede solucionar cualquier tipo de problema dentro de la relación. ¿Hemos pensado en el matrimonio? Planes hay muchos, pero tiempo al tiempo. No nos estamos apresurando a nada, estamos viviendo el día a día”, manifestó la expareja de Jefferson Farfán.

Melissa Klug habló sobre la demanda de su expareja Jefferson Farfán

“Definitivamente, no los voy a engañar, soy de carne y hueso, tengo mis hijos y trato de ser fuerte, pero si ya la otra parte empezó y si piensa que es lo correcto para él (Jefferson Farfán) ya es decisión de ellos. Yo lo voy a ver en el Poder Judicial”, explicó Melissa Klug durante su presentación en “El artista del año”