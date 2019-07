¿Austin Palao retomará su relación con Luciana Fuster? Modelo sorprende con respuesta

Ante los constantes rumores sobre una posible separación entre Luciana Fuster y Emilio Jaime, el chico reality Austin Palao fue consultado acerca de la posibilidad de retomar el romance con su expareja y sorprendió a más de uno con sus declaraciones.

A pesar de que en un principio no estuvo seguro de que responder, luego de unos momentos Austin indicó que le envía sus mejores deseos a Luciana Fuster.

PUEDES VER: Luciana Fuster responde sobre supuesta ruptura con Emilio Jaime

“Yo estoy haciendo mis cosas y ella estará haciendo las suyas, no sé, igual se le desea siempre lo mejor", manifestó a las cámaras de “En Boca de todos”.

Luego de ello, aseguró que por el momento se encuentra completamente enfocado en su crecimiento personal y por eso no cree que podría volver a darse una oportunidad con la integrante de “Esto es Guerra”.

"Ahorita mi enfoque son mis metas, nunca se sabe (si se retoma la relación), pero ahorita estoy tan concentrado en mí, que te diría que no”, añadió.

Cabe precisar que hasta el momento ni Luciana Fuster ni Emilio Jaime han confirmado el fin de su romance. Sin embargo, son fuertes los rumores que apuntan a que la historia de amor de la pareja habría llegado a su fin.

Emilio Jaime revela crisis en su relación con Luciana Fuster

“El amor está, pero altibajos hubieron. No tengo porque mentir, es normal que en una pareja haya altibajos, pero lo importante es saber superarlo. Yo creo que los rumores empezaron porque yo dejé de publicar cosas con Luciana y ella conmigo. Me van a seguir viendo poner cosas con ella, pero ya no tan frecuente”, indicó el ‘excombatiente’.

Luciana Fuster niega ruptura con Emilio Jaime

La modelo Luciana Fuster decidió pronunciarse luego de las constantes especulaciones sobre el fin de su romance con Emilio Jaime. “Está todo bien. No sé de dónde se inventan”, señaló a las cámaras de “Magaly tv, la firme”.

¿Cómo nació el amor entre Luciana Fuster y Emilio Jaime?

Emilio Jaime y Austin Palao eran muy buenos amigos cuando el segundo mantenía una relación con Luciana Fuster. Se presume que la modelo le habría sido infiel a su entonces pareja con el cantante de reggaetón; sin embargo, ella ha desmentido esto en reiteradas ocasiones.