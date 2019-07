La tormentosa historia de amor de Selena Gómez y Justin Bieber

Selena Gómez y Justin Bieber iniciaron su relación amorosa a temprana edad, cuando ambos eran adolescentes y gozando de sus primeros éxitos musicales. El romance duró muchos años, teniendo sus idas y vueltas hasta su inesperado final tras una serie de escándalos que se caracterizaron por constantes rupturas, excesos, traiciones y lágrimas en programas de televisión.

A un par de años de la ruptura de los ex chicos Disney, tenemos que recordar que la relación entre el actual esposo de la modelo Hailey Baldwin y la intérprete de Come and Get It se inició en 2011, pero los rumores comenzaron a correr en 2009, cuando las jóvenes estrellas se conocen por intermedio de Scooter Braum (representante de Bieber). En su primera salida, trascendió que ambos ‘comieron panqueques’ y que conversaron de temas de trabajo.

A pesar de que públicamente Gómez y Bieber negaron cualquier tipo de relación, asegurando que sólo mantenían una bonita amistad (Selena llegó a llamar a Justin como su ‘hermanito pequeño’), lo cierto que es ambos cantantes se frecuentaban con regularidad e, incluso, pasaron el año nuevo en el Caribe donde se ve al interprete de ‘Baby’ dando un apasionado beso en la mejilla.

Finalmente, en setiembre de 2011, Selena Gómez y Justín Bieber oficializan una relación la cual se convertiría en una de las más madiáticas del mundo del entretenimiento. El cantante canadiense, en una entrevista a la revista ‘New!’, llegó a insinuar la posibilidad de tener hijos al afirmar que a “Selena le encantan los niños”.

El primer escándalo: la paternidad de Bieber

Pero tan rápido como corrió la noticia del romance de los ex chicos Disney, igual de rápido fue el tiempo en que ambos comenzarían a conocer el lado feo de la fama, ya que los escándalos no se hicieron esperar. El más importante de estos ocurrió en 2011 cuando la revista ‘Star’ publicó una entrevista a Mariah Yeater (17 años), quien afirmaba estar embarazada de tres meses y que el padre no sería otro que Justin Bieber. Yeater, no contenta con salir a los medios, demandó a Bieber por una suma millonaria para que el cantante se hiciera cargo de sus obligaciones como futuro padre de la criatura; sin embargo, y con el apoyo de Selena Gómez, Bieber logra demostrar que todo se trató de una mentira.

Las primeras infidelidades

No fue sino hasta 2012 cuando la famosa pareja tuvo su primera ruptura, producto de informaciones que daban a conocer las primeras infidelidades de Justin Bieber, la más importante la salida con la modelo Barbara Palvin, con quien se le vio muy cariñoso en el backstage del ‘Victoria’s Secret Fashion Show’. Las alarmas de los tabloides se encendieron una vez filtradas las imágenes, pero Palvin siempre aseguró que entre ambos sólo existía amistad.

Este hecho produjo la separación de la pareja, la que sería breve, pero que devino en otros problemas que ocasionaron diversas separaciones.

Una relación tormentosa

En 2013, y con cuatro meses de separación, Selena Gómez aparecería en el reconocido programa ‘The Late Show with David Letterman’ donde aseguraría que estaba soltera. Asimismo, publica una canción llamada ‘Everybody Knows’ en cuyas líneas se puede leer “tu novio es un imbécil, y todo el mundo sabe, tu madre te advirtió y tú sabes que él tiene a otra persona" la cual fue tomada como una alusión clara a Justin Bieber.

En 2014, Selena Gómez y Justin Bieber retoman la relación, pero este periodo destacó por las constantes idas y venidas de un amor tormentoso que ambas estrellas adolescentes parecían no saber sobrellevar.

El final de la relación y el matrimonio con Hailey Baldwin

Pronto entró la hoy famosa Kylie Jenner, a quien se le encontraron fotografías y mensajes de índole sexual que produjo una nueva separación. Con nuevas idas y vueltas, en 2017 Selena Gómez comienza a salir con The Weeknd, mientras que Justin Bieber tuvo una serie de romances cortos.

En 2018, ambos confirman que retoman la relación amorosa, pero al poco tiempo Justin Bieber la abandona por Hailey Baldwin, quien hoy es su actual esposa; por su parte, Selena Gómez se encuentra enfocada en su música y recuperándose de sus problemas mentales.