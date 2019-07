Kylie Jenner reta la censura de Instagram con atrevido desnudo

Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian, es una de las celebridades más importantes en Estados Unidos y todo lo que comparte en Instagram es muy comentado por sus miles de seguidores. Una reciente fotografía compartida por la influencer no ha sido la excepción y viene generando distintas reacciones en dicha red social.

Se trata de una fotografía en que Kylie Jenner retó a la censura de Instagram al posar desnuda. “Vacation mode (Modo vacaciones)”, fue la corta descripción que acompañó a la instantánea.

Según se pudo ver, la celebridad estadounidense hizo alarde de su silueta al despojarse de su ropa. Los fans de Kylie Jenner no fueron ajenos a esta publicación y se pronunciaron en la sección comentarios para halagar la belleza y las medidas de la exitosa empresaria.

“Eres una diosa”, “Creo que te amo”, “Eres un ángel caído del cielo”, “Podría verte siempre”, “La más bella de las Jenner-Kardashian”, “Te robaste mi corazón”, “Admiro tu belleza”, “La mujer más encantadora de Estados Unidos” y “Te voy amar por siempre”, se pudo leer entre los comentarios.

Como lo informó la propia Kylie Jenner, ella se encuentra de vacaciones junto a su amiga Anastasia Karanikolaou. Ambas invaden sus redes redes sociales con fotografías en las Islas Turcas y Caicos, Reino Unido.

Sobre la vida de Kylie Jenner

Kylie Jenner es una empresaria​, diseñadora y modelo estadounidense. Alcanzó cierta notoriedad y en programas televisivos de vanidad a raíz de su aparición en el reality show autopromocional de la familia “Kardashian, Keeping Up with the Kardashians”.

Jenner, con un patrimonio neto de US$1,000 millones ​se convirtió en 2019 en la milmillonaria más joven de la historia a los 21 años de edad, superando el récord establecido por Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, quien se volvió milmillonario a los 23 años.

¿Cómo ocultó Kylie Jenner que estaba embarazada?

La estrella del reality “Keeping up with the Kardashians” creó todo un plan para poder mantener oculto su embarazo.

Ella decidió seguir vigente en la red social Instagram, publicando fotografías y videos antiguos. De esta manera, nadie sospechó que ella se encontraba en la dulce espera.

Fue con un emotivo video en YouTube con el que dio la noticia de que iba a ser madre primeriza con su pareja Travis Scott.