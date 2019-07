Dorita Orbegoso sobre el rol de jurado de Tilsa Lozano: “Le faltó profesionalismo” [VIDEO]

Tilsa Lozano y Dorita Orbegoso se vieron las caras nuevamente en la reciente emisión de “Reinas del show”. Tras su salida de “En exclusiva”, la ex “vengadora” se presentó entre los jurados del reality que produce Gisela Valcárcel.

Todos los seguidores de las figuras en mención esperaron una tensión entre ambas; sin embargo, la situación entre Tilsa Lozano y Dorita Orbegoso no se dio como tal, porque la expresentadora del programa de Panamericana se puso en los “zapatos” de la mamá primeriza (Orbegoso).

Pese a las declaraciones de la “Karol G peruana”, Tilsa Lozano reconoció la buena presentación de la bailarina y le otorgó un puntaje extra, caso contrario a lo que calificó e indicó Santi Lesmes.

No obstante, Dorita Orbegoso no estuvo a gusto con la presencia de la ex “vengadora” y tuvo polémicas declaraciones al finalizar la emisión de “Reinas del show”.

“Lo que creo es que ella no separa sus sentimientos o sus incomodidades con un puntaje, hay que ser profesional”, manifestó la bailarina, evidentemente exasperada por el desempeño de la nueva jurado del reality.

“A mí (no me faltó) nada. A ella le faltó profesionalismo para darme el punto”, acotó Dorita Orbegoso, quien se mostró optimista y aseguró que llegará hasta la etapa final de “Reinas del show”.

Por su parte, Tilsa Lozano expresó una actitud menos conflictiva, revelando que “sí le dio un punto adicional”, pese a que uno de los miembros del jurado estuviera en descontento por su apreciación de la ex “vengadora”.

“He venido a realizar mi trabajo de la mejor manera y me puedo ir tranquila”, expresó Tilsa Lozano al concluir el programa. Además, la expresentadora de “En exclusiva” evitó referirse a Juan Manuel Vargas, pese a la insistencia de la prensa de espectáculos.