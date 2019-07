Sheyla Rojas pone fin a los rumores y habla sobre su verdadera relación con famoso cirujano

Una fotografía compartida en la cuenta de Instagram de Sheyla Rojas, hace unos días, avivó las especulaciones sobre su presunto romance con el reconocido cirujano de Hollywood, Ben Talei.

PUEDES VER Jazmín Pinedo critica a Ben Talei tras supuesto romance con Sheyla Rojas [VIDEO]

Para poner fin a estos rumores, la conductora de ‘Estas en todas’, utilizó su espacio en dicho programa para aclarar su situación sentimental y la verdadera relación que tiene con Ben Talei, cirujano plástico y expareja de la cantante Belinda.

“Fui a un curso de estética, porque tengo mi centro de belleza y hay que pensar en grande para el futuro. Él es un doctor reconocido, lo conozco y hemos compartido historias (en Instagram) porque no hay nada que ocultar. No tengo que dar explicaciones de mi vida, pero solo puedo decir que estoy soltera”, señaló Sheyla Rojas, desmintiendo de esta forma el inicio de una relación sentimental con el popular personaje.

PUEDES VER Sheyla Rojas: cirujano Ben Talei fue acusado de violar intimidad de Belinda

Sobre el término cariñoso de ‘bebé’ que utiliza con Ben Talei, la conductora de televisión refirió que es una palabra que suele usar con las personas que estima.

“Le digo bebé a todo el mundo y no le veo nada de malo. La gente que me conoce sabe que me expreso así de la gente que quiero y ya esta”, señaló Sheyla Rojas

En el espacio sabatino, la ex chica reality señaló que el amor no es algo que le preocupe pues está enfocada en ella, sobre todo en su crecimiento personal y profesional.

“Estoy en una etapa de mi vida en la cual me estoy enfocando en mí, en mi crecimiento personal y profesional. No pienso todavía en enamorarme o en tener una relación. Estoy bien así, soltera, no me vengan a quemar el quiosco tan rápido porque quiero estar soltera por un buen tiempo”, expresó Rojas, quien, como se recuerda, anunció hace algunos meses su separación definitiva del empresario Pedro Moral.