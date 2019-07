Selena Gomez rechazó a celebridades por aferrarse a salvar su relación con Justin Bieber

Luego que se hiciera viral en Twitter el famoso hilo de las supuestas infidelidades de Justin Bieber a su expareja Selena Gomez, la intérprete de “I can’t get enough” se encuentra, otra vez, bajo la lupa de la prensa y de sus fans.

Tras las presuntas innumerables sacadas de vuelta, muchos usuarios se pusieron a pensar por qué la joven de siempre volvía con el canadiense.

PUEDES VER: Justin Bieber habría traicionado a Selena Gomez con más de 30 mujeres

Ante esto, en diversos portales y en redes recordaron la lista de hombres que Selena Gomez rechazó por seguir aferrada a Justin Bieber, quienes muchos seguidores lo clasificaron de “tóxica”.

Entre los interesados por conocer más a fondo a Selena Gomez, figuran dos exintegrante de “One direction”, el querido Capitán América', novio de Katy Perry, entre otros.

El actor de 38 años Chris Evans fue uno de los actores de Hollywood que se sintieron atraídos por Selena Gomez, pero que ella nunca lo correspondió. Sin embargo, en una entrevista con el programa de televisión “Watch What Happens Live” en 2015, la joven confesó que sentía algo por el protagonista de “Avengers”: “Creo que me gusta Chris Evans. ¿No es apuesto? Es muy apuesto”.

Lamentablemente, los famosos nunca se conocieron.

Otro de los actores más cotizados del momento también cayó rendido bajo los encantos de la intérprete de “Taki taki”. Nos referimos a Zac Efron, quien saltó a la fama por la película “High School Musical”. La prensa extranjera señaló que Zac estaba muy interesado en la ex de Justin Bieber, incluso salieron juntos, pero no llegaron a más.

En 2013, Liam Payne y Zayn Malik, quienes en ese tiempo formaban parte del grupo juvenil “One direction”confesaron que Selena Gomez les parecía muy sexy. Incluso, Zayn señaló que le gustaría besar a la actriz.

Cuando su relación con Justin Bieber estaba en declive, Selena Gomez fue captada en La Vegas con el actor Orlando Bloom. Las fotos fueron publicadas por el portal TMZ y se desató la polémica, pues, en ese tiempo, el británico había iniciado una relación con Katy Perry.

Cabe mencionar que la lista de famosos que quisieron algo más que una amistad, según diversos medios extranjeros, incluyen Shawn Mendes, Noah Centineo, Maluma, Gregg Sulkin, Mitchell Hope, Thomas Brodie y Taylor Lautner.

La única relación de Selena Gomez tras terminar con Justin Bieber

En uno de sus tantos distanciamientos de Justin Bieber, Selena Gomez mantuvo un romance con el cantante The Weeknd. La pareja estuvo cerca de diez meses y compartieron momentos bellos y difíciles; como el trasplante de riñón de la cantante. Sin embargo, la relación llegó a su fin en octubre de 2017. Después de eso, Selena volvió con Justin, pero por poco tiempo.

¿Justin Bieber engañó a Selena Gomez con 30 mujeres?

Un hilo de Selena Gomez en Twitter vincula a su expareja Justin Bieber con famosas mujeres en Hollywood que aceptaron tener romances clandestinos con él. Según la información, Justin Bieber habría engañado a la actriz con más de 30 mujeres, incluso, con fans que asistían a sus conciertos.