Cristian Zuárez difunde audio de Laura Bozzo pidiendo auxilio tras EVDLV

Laura Bozzo remeció la farándula local e internacional con sus declaraciones en “El valor de la verdad”, aunque antes de la emisión del programa, la presentadora de televisión intentó que sus confesiones no salgan a la luz.

A través de Twitter, la autodenominada ‘Abogada de los pobres’ se mostró arrepentida por haber expuesto sus secretos íntimos ante cámaras. Además, señaló que si Beto Ortiz persistía con emitir sus confesiones en “El valor de la verdad”, procedería a tomar acciones legales en contra de quien hasta hace poco consideraba su amigo.

“Hacer ese programa ha sido uno de los peores errores que he cometido pero soy un ser humano y tengo derecho a equivocarme por eso le exijo a Beto no lo emita o que se atenga a las consecuencias legales”, manifestó Laura Bozzo en Twitter.

Tras la advertencia de la figura de Televisa, el conductor de “El valor de la verdad” se pronunció en Twitter y negó rotundamente que vaya a cancelar la edición de su programa sabatino.

“Apreciada Laura Bozzo, tú también haces TV y sabes perfectamente que no te puedes venir a arrepentir a dos horas de la emisión del programa. Te invito a sintonizarlo desde México al lado de tu nuevo amado con una buena copa de Veuve Clicquot bien helado”, respondió el comunicador.

Lo dicho por Beto Ortiz se cumplió, ya que Latina transmitió las 21 preguntas que el periodista le hizo a Laura Bozzo, de 67 años, en lo que fue la tercera participación de la conductora en el programa “El Valor de la Verdad”.

No todo quedó allí. El último sábado se difundió un audio en el que se escucha a Laura Bozzo pidiendo ayuda a un tal Moisés, debido a que se encontraba desesperada por lo que dijo en el programa de Latina.

Ante ello, Beto Ortiz aprovechó el material para reconfirmar que “El valor de la verdad” de Laura Bozzo se iba a transmitir. “Yo no me llamo Moisés. Tampoco he recibido ninguna llamada suya hoy pero sería bueno que esta persona no identificada nos aclare cómo tiene ese audio que le fue enviado a un tercero. El programa va porque va”, respondió el periodista ante la duda de una usuaria.

Dicho audio llegó a las manos de Cristian Zuárez. El argentino no tuvo reparos en atacar a Beto Ortiz e indicó que Laura Bozzo deberá de probar cada una de sus acusaciones.

“Me enteré que me quisieron hacer daño un pedófilo llamado Beto Ortiz alias pollo a la brasa y está mujer que desconozco (Laura Bozzo) pero que tendrá que aclarar cada una de sus acusaciones pero como ven el pez por la boca muere ya se los había dicho”, manifestó el argentino en Instagram.

