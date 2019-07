Mateo Garrido Lecca confesó que recibió terapia psicológica por culpa de ‘haters’

El término troll es utilizado en el mundo del internet para referirse a una persona que realiza comentarios provocadores o hirientes con el fin de causar cierta molestia.

Mateo Garrido Lecca, comediante peruano reconocido por sus vídeos en redes sociales y su performance en shows de stand up, habló acerca de cómo toma los comentarios de estas personas, los cuales no son pocos.

Garrido Lecca es también reconocido por la avalancha de comentarios irónicos que recibe en sus publicaciones. Algunos de ellos exceden los límites, indica en una entrevista para el canal de Youtube de Henry Spencer.

"Por ejemplo, tuve un show en Trujillo... habían muchos comentarios muy ingeniosos que me hacían reír, pero en serio habían otros que eran: 'Bien gente, hagámoslo mierda, que se de cuenta que nadie lo quiere en Trujillo, que no vuelva nunca más'. Y yo esos sí me los cuestionaba", señaló.

Minutos antes indicó que no tiene problemas con los memes creativos, los cuales le parecen graciosos, pero que hay algunos que exageran: “...ya demasiado maleteo, a veces por nada, esos son los que a mi me molestan”, mencionó.

De acuerdo a Mateo, los comentarios hirientes iniciaron cuando, como parte de una secuencia en su programa radial de juego de palabras, realizó una broma acerca del caso de Eyvi Agreda. El hecho fue desmentido y esclarecido por él pero las críticas no tardaron en llegar.

“Me empezaron a tildar ya de imbécil, ya con odio”, indicó.

Ante ello, indicó que estas situaciones lo han llevado a que acuda a una terapia psicológica desde hace tres meses.

“Esto no es reciente, tiene por lo menos un año, y yo me he callado y me he callado, y apenas respondo uno y empiezan a decir ‘se picó’, pero la gente no tiene idea de los miles de insultos que yo recibo a diario”, indicó.

Para Mateo, la gente puede ver que está feliz, que sigue llenando sus shows, que le va bien, pero no lo conocen en realidad. “Traté de buscar qué les he hecho, porque lo peor que les pude hacer fue contarles un mal chiste”, reflexionó.