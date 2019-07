Maricielo Effio tras pleito con Belén Estevez: Actriz sorprende con expresión en entrevista

Maricielo Effio brindó una entrevista para el programa “Estás en todas”, donde habló acerca de sus inicios en la televisión y de la disputa que tuvo con Belén Estevez cuando ambas formaban parte de “El Gran Show”.

La bailarina recordó el mal momento que pasó cuando se encontraba presentando una de sus coreografías en el programa y de pronto sufrió una fuerte lesión en el tobillo.

Según comentó, se sintió muy incómoda porque la argentina se burló del accidente que tuvo y al hacerlo, no pudo evitar soltar una grosería. “Yo recuerdo que me rompí el tobillo y vi una risa de Belén. Uy, me pique", mencionó. "Esta hu....a”, se ve que pronuncia en la entrevista con ‘Choca’ Mandros.

La actriz pidió disculpas por la grosería que acababa de pronunciar y luego relató que encaró a Belen Estevez por su actitud. “‘Ah, o sea que te estás burlando de mi’”, recuerda que le dijo, tras lo cual, indicó que Gisela Valcárcel se reunió con ambas para solucionar el problema entre ellas.

Maricielo Effio explicó que a pesar de todo lo sucedido ambas lograron llegar a buenos términos, pues incluso en una oportunidad Belén Estevez la contactó para que fuera su refuerzo.

Por otra parte, lamentó no haber podido coronarse como la ganadora en uno de los concursos conducidos por la popular ‘Señito’. “Me quedé con esas ganas de ganar porque nunca había ganado un formato de Gisela”, expresó.

Maricielo Effio y su caída con Belén Estevez

