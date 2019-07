Izan Llunas y su paso de Netflix a Disney

Por: Zoraida Peña

Después de interpretar a Luis Miguel durante su infancia en la serie biográfica del cantante mexicano que produjo Netflix, Izan Llunas vuelve a participar en una gran producción, esta vez de la factoría Disney.

El ya adolescente, hijo del cantante Marcos Llunas y nieto de Dyango, interpreta el tema principal de la nueva serie infantil ‘Nivis, amigos de otro mundo’, que se estrenará en los próximos días.

Izan, 14 años, tiene claro que quiere seguir los pasos de su padre y su abuelo, pero no descarta una participación como actor en la segunda temporada de la serie de ‘El Sol de México’ o en Disney, por qué no.

¿Cómo ha sido el cambio de trabajar en una serie para Netflix, interpretando a Luis Miguel, a Disney, ahora como cantante?

-Tras ‘Luis Miguel, la serie’ todo ha sido un gran cambio, antes era un niño normal que iba al colegio todos los días y ahora voy a México a mis conciertos, la gente me conoce, les gusta mi música. A mí me tiene contento porque significa que mi carrera está yendo bien.

¿De que trata ‘Nivis, amigos de otro mundo’ de Disney en la que interpretas el tema principal?

-La serie es sobre unos alienígenas que llegan a la tierra y se instalan en la casa de Amadeo, que es un abuelo, y luego llegan el hijo y la nieta de este señor y tienen que convivir todos juntos.

Luego de este primer trabajo con Disney, ¿se vienen más proyectos, quizás, relacionados con la actuación?

-A mí me gustaría actuar, hacer alguna serie. Con Disney aún no lo sé, si ellos quieren yo estaría muy contento... Por ahora tengo que terminar el colegio y enfocarme en mi carrera.

¿Te quieres dedicar más a la música?

-Sí, me dedico más a la música, pero no descarto seguir actuando y hacer algún papel en alguna película o serie.

¿Qué ha significado para ti haber interpretado a Luis Miguel en su infancia? ¿Consideras que ha sido un momento decisivo en tu vida?

-Ha sido un gran cambio en los últimos dos años, porque ahora, de estar en mi casa, voy al colegio y luego voy a hacer mis conciertos y todo eso, pues sí me ha cambiado y es algo bueno porque es lo que yo quería hacer.

¿Te molesta que la gente te reconozca más como el ‘Luis Miguel niño’ que por tu nombre?

-No me molesta, pero yo ya quiero cambiar eso, y que la gente me reconozca como Izan Llunas.

¿Cabe la posibilidad de que vengas a Lima nuevamente a hacer un concierto y reunirte con tus seguidores?

-Yo estaría encantado de ir a Lima de verdad, a mi padre allí lo tratan bien y a mí también. Me encantaría hacer un concierto en esa ciudad.

¿Qué canciones interpretas en tus conciertos? ¿Son temas propios, canciones de la serie o temas que te ha escrito tu papá?

-Hago un popurrí de canciones de Luis Miguel que cantaba cuando era chiquito y luego canto La malagueña.

¿Hay posibilidades de que vuelvas a aparecer en la segunda temporada de la serie de Luis Miguel?

-Hay posibilidades de aparecer. Aún no está confirmado, estamos hablándolo, pero me encantaría seguir.