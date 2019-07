Famosa artista mexicana denuncia a actor de “Club de Cuervos” por acoso sexual

La farándula mexicana está conmocionada tras las declaraciones de Cynthia Klitbo, actriz que el miércoles 10 de julio señaló a los medios de comunicación que habría sido víctima de acoso sexual por parte de Emilio Guerrero, quien interpreta a Goyo en la serie de Netflix “Club de Cuervos”.

“Tengo fotografiado todo el chat dónde [empieza] a decirme cosas. Me da mucha vergüenza porque este señor me conoce desde que soy una niña. Ha sido mi amigo toda la vida y jamás me imaginé la calidad de gente que es”, dijo la artista, conocida por sus roles antagónicos en distintas telenovelas.

Las declaraciones de Klitbo ocurrieron durante su renuncia a la Asociación Nacional de Actores (ANDA), de la cual era secretaria de previsión social.

Los principales motivos de su salida fueron por las irregularidades de manejo económico en el ANDA y los episodios de acoso sexual previamente mencionados.

Cynthia contó que Emilio Guerrero le decía “mi reina”, “mamasita” y otras frases que la incomodaban. Dijo que aunque ella se lleva bien con sus compañeros, nunca abre la puerta para ese tipo de actitudes.

La intérprete manifestó que no se debería juzgar a una víctima por denunciar su agresión. “Yo no lo estoy viendo desde el punto de vista de tener hambre. Lo hago porque me cansé. Siempre negarán todo”, señaló.

En una llamada #DePrimeraMano👌, @CynthiaKlitbo habla de su renuncia a la ANDA y asegura que se va muy decepcionada de Jesús Ochoa...: https://t.co/kyWLROea3n pic.twitter.com/9TIBj1Mg0k — De Primera Mano (@deprimeramano) 10 de julio de 2019

Emilio Guerrero niega las acusaciones de Cynthia Klitbo

El actor de “Club de Cuervos” se defendió de las palabras de la actriz y dijo que “tiene la conciencia tranquila”. Para él, todo sería parte de una “venganza sindical”. El artista es el actual asesor del secretario general de la ANDA.

Emilio Guerrero esperará la denuncia formal de Klitbo, quien acudirá a la Procuradoría de México durante esta semana, tal como afirmó a la prensa.